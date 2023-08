Infidelitatea, motivul rupturii dintre Justin Trudeau și Sophie?! Detaliile care abia acum au ieșit la iveală

Cu nouă ani înainte să-și anunțe despărțirea, în 2014, Justin Trudeau și soția sa, Sophie, au fost forțați să discute deschis despre zvonurile legate despre relațiile extraconjugale, înainte ca Trudeau să preia mandatul, notează dailymail.co.uk.

În interviul cu Canadian Broadcasting Corporation în octombrie 2014, Trudeau a fost întrebat despre căsătoria sa și dacă el sau soția lui au fost infideli.

„Casnicia noastră nu este perfectă și am avut suișuri și coborâșuri dificile, dar Sophie rămâne cea mai bună prietenă, partenerul meu, iubirea mea.Suntem sinceri unul cu celălalt, chiar și când doare”, a spus el.

Intervievatorul Evan Solomon a întrebat dacă „sușuri și coborâșuri” este cod pentru „afaceri extraconjugale”, la care Trudeau a răspuns: „Nu.”

El a clarificat că se referea la „tipurile de provocări prin care trece orice căsătorie adevărată”.Trudeau a spus că uneori soția lui îi „uraște” slujba.

„Am o slujbă foarte dificilă, cu presiune ridicată. Toată lumea știe cât de dificil este să echilibrez responsabilitățile familiale cu un loc de muncă care mă duce prin țară și muncesc extrem de mult.Sunt momente când ea îmi urăște slujba și mă urăște pentru că îmi iubesc slujba.Sunt momente când ea înțelege cât de multă oportunitate și responsabilitate este pentru noi să slujim cu adevărat această țară care ne-a oferit atât de mult.”

Într-un interviu din anul următor, cu Canada's Globe and Mail, Sophie a fost mai puțin receptivă.

„Întrebați dacă orice s-a întâmplat în viețile noastre – nu spun că s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. „T — ca și cum am răspunde la asta”, a spus ea Canada's Globe and Mail.

Aceasta a adăugat: „Îți pot spune imediat că nicio căsătorie nu este ușoară. Sunt aproape mândră de faptul că am avut dificultăți, da, pentru că vrem autenticitate. Vrem adevărul.Vrem să fim mai apropiați ca indivizi de-a lungul vieții noastre și suntem amândoi visători și vrem să fim împreună cât de mult putem. Sunt fericită că a trebuit să trecem prin asta.”

Justin Trudeau și Sophie au anunțat că divorțează după 18 ani de mariaj. Cei doi nu au dezvăluit motivul separării, însă despărțirea a survenit după mai mult discuții purtate între ei.

Cei trei copii ai lor vor continua să locuiască cu Trudeau la Rideau Cottage, în timp ce Sophie, fostă prezentatoare TV, s-a mutat la o altă casă din Ottawa.

Justin Trudeau a anunțat, într-o postare pe Instagram, că mariajul lui a ajuns la final: „Eu și Sophie am dori să împărtășim faptul că, după multe conversații semnificative și dificile, am luat decizia de a ne despărți.Ca întotdeauna, rămânem o familie apropiată, cu dragoste profundă și respect unul față de celălalt și pentru tot ceea ce am construit și vom continua să construim.Pentru bunăstarea copiilor noștri, cerem ca ne respectați intimitatea noastră și a lor.”, este masajul postat de Trudeau pe Instagram.

