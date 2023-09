Inna a dat stațiunile de fițe pe Vama Veche! Costumul de baie minuscul în care și-a făcut apariția la plajă

La final de sezon estival, Inna a dat stațiunile de fițe din Europa pe Vama Veche. Artista și-a surprins fanii cu cea mai recenta postare, de pe litoralul românesc.

Inna a petrecut ultimele zile la plajă, însă nu în vreo locație exotică, ci în Vamă. Artista pare încântată de atmosferă și a postat mai multe imagini de la plajă. Cântăreața s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie negru minuscul, în două piese.

Inna și-a etalat formele perfecte, spre încântarea fanilor. Și Adela Popescu a fost impresionată, comentându-i la postare: “Valeu și văleleu”, “împrumutând” fraza lui Deliric, cu care ne-am obișnuit deja la postările artistei.

“Câți au dat zoom la prima poza?”, a întrebat un admirator, mai în glumă, mai în serios.

Nu toți fanii însă au apreciat imaginile: unii le-au considerat nepotrivite pentru o artistă ca Inna. “Rușine, că doar așa știți să vă afirmați acum”.

Deși are o silueta de fotomodel, Inna spunea într-un interviu: “Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare.”

Sursa foto: INSTAGRAM