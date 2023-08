Inna, în ipostaze tandre alături de iubitul ei, Deliric. Ce mesaj i-a transmis cântăreața în ziua în care a împlinit 41 de ani

Deliric și Inna formează un cuplu de aproximativ trei ani, împreună fiind două personalități foarte apreciate și urmărite de publicul din România, dar și din străinătate. Deși aparițiile lor sunt rare pe rețelele sociale, Inna a ținut să marcheze aniversarea iubitului ei printr-un mesaj.

„La mulți ani baby. Te iubesc”, a scris Inna în dreptul unor fotografii de cuplu, realizate în vacanța, dar și în București. Cântăreața le-a arătat astfel fanilor cum sunt ei zilele obișnuite, când nu sunt ocupați cu concertele. Cei doi artiști s-au preocupat încă de la o vârstă fragedă să își construiască o carieră, iar acum se pot bucura de venituri frumoase.

Răzvan Eremia, cunoscut mai bine sub numele de scenă Deliric, este un rapper român și unul dintre membrii fondatori ai trupei C.T.C. S-a născut la data de 16 august 1982, în București. Cântăreț și om de afaceri, Deliric spune că se vede tată, dar nu în viitorul apropiat.

„Când ești tânăr, ești inconștient, nu ai nimic de pierdut, faci ce vrei tu. În jur de vârsta de 23-25 de ani, începe să-ți vină mintea la cap, care e responsabilă cu precauția și autoconservarea. M-am preocupat de chestia asta încă de când eram tânăr. Am zis că trebuie să fac bani, să nu stau în garsonieră când am doi copii, să am ditamai vila ca să pot să mă duc la un alt etaj. După aia, intrând în acest joc al maratonului după bani, n-am mai făcut copii și o să fac probabil la un moment dat. La 63 probabil ajung să fac, gata, acela e momentul!”, a spus Deliric râzând în podcastul „Da Bravo”, moderat de Mihai Bobonete.



