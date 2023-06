Inna, pe ecranele din Times Square. Artista a cucerit New York-ul

Inna cucerește fiecare țară în care are concerte. Nu este un secret faptul că artista este apreciată la nivel internațional, având spectacole în întreaga lume, însă, chiar și așa, mereu reușește să-și surprindă fanii cu realizările sale. Cu ceva timp în urmă, autoarea hitului Sun is up a publicat o fotografie cu fața sa expusă în Times Square, New York, în cadrul unei colaborări cu Spotify.

O reclamă în celebrul Times Square din America este cu siguranță un motiv de mândrie. Doar vedetele și companiile de top, cu mii de euro în cont își permit să cumpere o reclamă în "The Big Apple", iar Inna face parte dintre ei. Cântăreața în vârstă de 36 de ani a publicat recent o fotografie cu un billboard din Times Square, pe care se află chipul său.

Se pare că reclama face parte dintr-un proiect Spotify, intitulat Equal, care urmarește să amplifice munca artistelor din întreaga lume. Utilizatorii Spotify pot accesa EQUAL Hub și pot explora creațiile femeilor din peste 180 de piețe, inclusiv Italia, Africa și Argentina.

"INNA este UP, mișcă-ți corpul! Sus, sus, sus, sus în Times Square New York ... Spotify, mi-ai zguduit corpul când m-am trezit în această dimineață! Mulțumescuu pentru tot sprijinul! Mă simt MINUNAT!", a scris aceasta în descrierea fotografiei publicată pe Facebook.

O astfel de reușită nu i-a adus fericire doar Innei, ci și fanilor acesteia, care au copleșit-o cu laude în secțiunea de comentarii a fotografiei:

"Bravo ei! În țara noastră nu o mediatizează nimeni așa, a știut ea ce a știut!", " "Felicitări, în 2010 în Grecia toți greci ziceau că Ina este din Bulgaria,mă enervam și le ziceam"No she is from România".

