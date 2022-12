Interviu CRBL: ”Am dat colindătorilor bani de la Monopoly și o sticlă de vin”

CRBL este unul dintre artiștii care te așteaptă la PRO TV, în seara dintre ani, în cadrul supershow-ului PROTEVELION 2023. Cu această ocazie, ne-a acordat un interviu în care a vorbit despre sărbătorile de iarnă.

Ce tradiții de Anul Nou respecți cu sfințenie? Dar care sunt tradițiile pe care le știi, dar nu le respecți?

Singura tradiție pe care o respect de Anul Nou este să fiu împreună cu familia și prietenii! Pe vremuri, mergeam și eu cu Capra, cu Ursu, Plugușorul, etc. Acum doar jurizez și plătesc prestațiile :)

Cum arată sărbătorile ideale pentru tine? Cum vei sărbători Revelionul anul acesta?

De Crăciun, am fost alături de familie, iar Revelionul - pe party! Anul acesta cred că dau bairam de Revelion acasă!

Îți pregătești rezoluții pentru 2023? Dacă da, care sunt acestea?

Anul 2023 o să fie un an în care o să auziți mult CRBL. Pregătesc foarte multă muzică la care nu vă așteptați și sper să vă placă, mai am un plan cu un PodCast interesant, am un turneu pe motociclete prin toată țara, cred că și niște proiecte tv. Multă treabă. Abia aștept să treacă anul ca să mă pot apuca de treabă. Eu nu vreau vacanță, sunt sătul:)

Povestește-ne, te rog, o întâmplare amuzantă de care ai avut parte în preajma sărbătorilor.

Îmi aduc aminte că la un moment dat, de Revelion, au venit niște colindători cu Plugușorul și nu aveam să le dau bani, drept urmare le-am dat bani de la Monopoly și o sticlă de vin :)

Te rog să transmiți un gând pentru cei de acasă în legătură cu anul care vine

Îmi doresc să întâlnesc mai mulți “oameni” în 2023, pentru că sunt pe cale de dispariție, vreau ca lumea să nu mai încerce să mimeze bunăstarea și să nu ne mai lăsăm conduși de turmă. Vă urez un an mult mai bun ca 2022 și multă sănătate că de restul aveți voi grijă. Să nu fiți cuminți pentru a aduna amintiri! Decideți voi ce înseamnă “cuminte”.