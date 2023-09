Interviu cu Rachel Hauck, autoare de bestseller-uri globale! Ce a inspirat povestea romanului „Capela de nuntă”

Rachel Hauck este o autoare americană de bestsellere New York Times, USA Today și Wall Street Journal. Ea este câștigătoarea unui premiu Christy (acordat pentru excelență în literatura americană de ficțiune cu elemente creștine) și a fost de două ori finalistă în competiția RITA (care premiază cele mai bune romane de dragoste din America).

Romanul ei Nunta: Rochia de mireasă - apărut în limba română la editura ap! (ACT și Politon) - a fost numit „Romanul Inspirațional al Anului” de către Clubul de carte Romantic Times. Cartea ei Once Upon A Prince/ A fost odată un prinț a fost ecranizată într-o producție originală Hallmark.

În România este disponibilă și cartea iubită de cititorii de pretutindeni, Capela de nuntă, un roman despre viață și despre modul, uneori foarte complicat, în care noi oamenii ne străduim să îi facem loc dragostei în ea. Volumul multi-premiatei autoare americane Rachel Hauck împletește în mod iscusit două povești de viață și două povești de dragoste care la început par independente una de cealaltă, ulterior contopindu-se într-o frumoasă istorie de familie.



O poveste de familie care se rescrie complet la finalul acestui roman plin de mister… Capela de nuntă transmite un mesaj optimist, care va încuraja pe oricine care a suferit vreodată din dragoste să continue să spere, pentru că răsturnările plăcute de situație sunt la fel de naturale și de posibile în viață ca și marile drame. Pentru că, uneori, viața vine în viteză peste noi cu răsturnări de situație spectaculoase, făcând posibile până și cele mai puțin probabile lucruri.



Ce a inspirat povestea romanului tău, Capela de nuntă, publicat recent de ACT & Politon în România?

RH: The Wedding Chapel este varianta mea a „Vacation in Tennessee”. Editorul meu a vrut să valorifice succesul The Wedding Dress cu mai multe povești de nuntă, dar nu prea aveam idei. Eu și soțul meu eram în vacanță în Tennessee și, în timp ce mergeam cu mașina într-un orășel pentru a vorbi la telefon cu editorul – cabana noastră nu avea recepție bună – am trecut cu mașina pe lângă o mică capelă de nuntă din pădure. Așa mi-a venit ideea!

1. Cât timp lucrezi de obicei la o carte?

RH: În acest moment, scriu o carte pe an, deoarece cărțile mele au adesea o distribuție de ansamblu și cronologii diferite. Îmi ia aproximativ cinci luni pentru a scrie „primul draft” și apoi cinci săptămâni pentru a lucra la o rescriere bazată pe notele editorului meu. Îmi iau șase săptămâni înainte de a începe o carte pentru a visa despre personaje și călătoria lor.

2. Cum este programul tău de lucru pentru scris?

RH: Scriu cinci zile pe săptămână, patru până la cinci ore pe zi. Deși chiar înainte de termenul limită al cărții, lucrez șase până la opt ore pe zi. Credeți sau nu, este obositor din punct de vedere fizic, emoțional și uneori spiritual.

3. Care a fost cea mai mare realizare a carierei tale de scriitor?

RH: Îmi place să aud de la cititori despre felul în care o poveste i-a influențat, mai ales când principala concluzie nu este Marea Scriere a lui Rachel Hauck, ci modul în care cititorul a simțit prezența lui Dumnezeu sau a fost inspirat să se întoarcă la El.

De asemenea, consider că este o realizare să am prietenii cu alți scriitori. O adevărată bucurie!



4. Care este autorul tău preferat?

RH: Sunt autori pe care îi admir, dar sunt atrasă în principal de povestea în sine. Dacă îmi place descrierea poveștii, cumpăr cartea.



5. Ce sfaturi le poți oferi scriitorilor aspiranți? Care sunt greșelile comune pe care crezi că aceștia le fac?

RH: În primul rând trebuie să te ții de scris. Scrisul este un lucru greu, emoționant, uneori plictisitor. De multe ori oamenii din jur nu înțeleg ce încerci să faci, așa că provoacă întreruperi. Studiați meșteșugul. Conectează-te cu oameni din industrie. Roagă-te! Dacă Domnul te-a chemat să scrii, El va găsi o cale pentru tine.

Cea mai frecventă greșeală pe care o văd la autorii tineri este lipsa de educație și de înțelegere a industriei și a meșteșugului scrisului.

6. Care este cea mai bună unealtă pe care crezi că ar trebui să o aibă un scriitor în cutia sa de instrumente?

RH: Recomand Ecuația poveștii de Susan May Warren! De asemenea, citește, citește, citește! Și roagă-te, roagă-te, roagă-te! Stabilește timp în programul tau dedicat doar scrisului.

7. Ai un personaj sau o scenă preferată dintr-una dintre cărțile tale?

RH: Cărțile uneori sunt ca și copiii noștri: nu putem alege un favorit. Dar există o scenă în The Sweet By and By în care am scris împreună cu artista de muzică country Sara Evans, care m-a făcut să plâng de fiecare dată când o citesc. Chiar și când am ascultat varianta audio, am lacrimat. Am simțit cu adevărat personajul, emoțiile lui Beryl și impactul situațiilor cu care s-a confruntat.

8. De unde te inspiri? Ai alte hobby-uri?

RH: Inspirația este peste tot! Soțului meu îi place să-i avertizeze pe oameni că, dacă încep să le pun o mulțime de întrebări despre viața lor, o parte din ea s-ar putea să ajungă într-o carte. Ha!

Îmi place de asemenea să petrec timp în aer liber.



9. La ce se pot aștepta cititorii în continuare de la tine?

RH: Cea mai recentă carte a mea, The Best Summer of Our Lives, este despre patru prietene bune care petrec vara lui 1977 împreună. Dar când o farsă merge prost, se trezesc într-un autobuz către un oraș mic și prăfuit din Oklahoma, fiecare fată adăpostind un secret. Prietenia lor e testată la maxim, dar dragostea este forța care le ține împreună.



10. La final, te rugăm să transmiți un mesaj pentru cititorii din România.

RH: Dragi cititori români,

Este o onoare să am oricare dintre poveștile mele traduse în limba voastră. Rugăciunea mea este ca, prin puterea poveștii, să fim uniți în inimile noastre. Domnul să vă atingă și să vă binecuvânteze, lumina Lui să strălucească asupra voastră. Vă mulțumesc că mi-ați citit povestirile.

Multă dragoste,

Rachel.

