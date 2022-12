Interviu Rareș Năstase: ”Singura superstiție e cea cu banii, să nu intru cu datorii, în noul an”

Rareș Năstase este una dintre vedetele care te așteaptă la PRO TV, în seara dintre ani, în cadrul supershow-ului PROTEVELION 2023. Cu această ocazie, ne-a acordat un interviu în care a vorbit despre sărbătorile de iarnă.

Ce tradiții de Anul Nou respecți cu sfințenie? Dar care sunt tradițiile pe care le știi, dar nu le respecți?

Sorcova, cu copiii mei. Am transmis mai departe tradiția, din primii lor ani de viață, așa că mergem să îi sorcovim, împreună, pe cei dragi. Când eram mic, am mers și cu plugușorul la bunici, la țară, și îmi plăcea ideea de lua ulițele la picior, la colindat. Toți copiii din sat porneau pe înserat, cu traistele pe umăr, la adunat colaci, mere, prăjituri, nuci și ce mai primeam de la oameni. Singura superstiție e cea cu banii, să nu intru cu datorii, în noul an, adică să fie ratele plătite, la zi, și să nu mă prindă anul cu bani nereturnați, dacă sunt dator cuiva. Dar și să am bani la mine, în buzunar, la miezul nopții.

Cum arată sărbătorile ideale pentru tine?

Cu familia, cu oamenii dragi nouă. Să fim toți sănătoși și bucuroși de revedere. Sănătatea e cea mai importantă.

Îți pregătești rezoluții pentru 2023? Dacă da, care sunt acestea?

În fiecare an, îmi pun câte o dorință. Nu îmi fac rezoluții mari, în principiu gândurile țin de a face lucrurile bine pe plan profesional și de a călători în locuri faine. De vreo 3 ani, mai strecor și planul de a termina o carte, scrisă în mare parte în pandemie. Ca în fiecare an, îmi propun să am mai multă răbdare și înțelepciune, în relația cu oamenii despre care simt că nu îmi sunt neapărat aproape.

Ce cadou îți dorești pentru noul an?

Tot de câțiva ani, cochetez și cu achiziția unei anumite mașini Cabrio, care cred că va deveni clasică, până o să mă încumet să o cumpăr. Au tot apărut alte priorități, rămâne un moft deocamdată, dar e un capriciu la care aspir.

Povestește-ne, te rog, o întâmplare amuzantă de care ai avut parte în preajma sărbătorilor.

În liceu, în adolescență, ne-a prins Ajunul într-un tren blocat pe traseu, ne întorceam dintr-o excursie cu clasa și o defecțiune la locomotivă ne-a oprit călătoria de întoarcere. Eram undeva pe câmp, era și o iarnă cu multă zăpadă. Au venit părinții cu mașinile să ne ia acasă. În rest, au fost tot felul de aventuri, în diverse locuri în care am făcut Revelionul. Nu toate au fost o alegere foarte bună. Spre exemplu, într-o tabără de vară la munte, care nu funcționa în mod normal în sezonul rece. Dar de fiecare dată am reușit să ne bucurăm acolo unde apărea câte o pățanie sau unde lucrurile nu păreau să meargă bine, în primă fază. Totul e să fim optimiști și să găsim soluții.

Te rog să transmiți un gând pentru cei de acasă în legătură cu anul care vine.

Să fim buni, mai empatici, mai apropiați între noi, în societate. Mai încrezători și mai dornici să facem lucrurile bine, curat, corect, frumos, fiecare în pătrățica lui. Să împărțim veștile bune cu oamenii care se bucură pentru noi, să nu îi neglijăm pe cei cărora le pasă de noi. Să fim optimiști, să privim lucrurile pozitiv și să trecem cu înțelepciune, peste momentele mai puțin bune. Să fim fericiți!