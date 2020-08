INTERVIU Sickotoy, unul dintre cei mai apreciați producători muzicali: “Fetița mea reprezintă cel mai mare HIT"

Sickotoy este unul dintre cei mai apreciați producători muzicali din România, cu un succes răsunător și la nivel internațional.

Alex Cotoi, producătorul care se află în spatele proiectului SICKOTOY, are în portofoliul său numeroase colaborări cu artiști din țară și din străinătate și este câștigătorul unui premiu Grammy pentru “The Best Latin, Rock & Urban Alternative Album”, obținut în urma colaborării cu Pitbull, Mohombi și Wisin pentru “Baddest Girl in Town”.

De asemenea, Alex Cotoi se află în spatele multor piese de succes din România, colaborând cu Irina Rimes, Delia, Alina Eremia și mulți alții.

Mai multe detalii despre Sickotoy am obținut în interviul acordat pentru protv.ro.

Când ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică? Ai știut de la început că pe asta se va baza cariera ta?

Mi-a plăcut muzica de mic. De la 12-13 ani am început să studiez chitara și de atunci a fost o pasiune pe care am ținut-o aprinsă constant. Nu am crezut că pe asta se va baza cariera mea până prin primii ani de facultate când am început să am concerte plătite. Atunci mi-am dat seama că îmi pot câștiga existența din asta și am decis să mă dedic în totalitate muzicii.





Au existat și persoane care nu te-au susținut sau care s-au îndoit că vei avea succes?

Din câte știu eu, nu. Părinții m-au susținut tot timpul în cariera mea, cu condiția de a-mi termina studiile în paralel. Poate că o urmă de îndoială din partea celorlalți e avantajoasă, în sensul în care te motivează și mai tare să îți atingi scopul. Nu am multe persoane în jurul meu în care am încredere, dar cele în care am m-au susținut tot timpul și au crezut în visul meu.





Cum a apărut Sickotoy?

Din dorința de a-mi exprima spiritul meu artistic. Când produci muzică pentru alți artiști trebuie să le subliniezi viziunea și personalitatea lor artistică. Când scot o piesă SICKOTOY, simt că e viziunea mea 100%. Emoțiile sunt mai mari și feedbackul publicului devine foarte important și foarte personal. Comunicarea este directă între artist și public, spre deosebire de comunicarea între producător și public.





Cum ți se pare industria muzicală din România?

Este o industrie dinamică, în care se produc din ce în ce mai multe piese, din ce în ce mai multe clipuri. Aș vrea totuși că poporul român să se orienteze din ce în ce mai mult spre platformele muzicale de streaming online (Spotify, Apple Music) și să nu asculte muzică doar de pe Youtube. În ziua de azi a asculta muzică pe Spotify e aproape echivalentul cumpărării unui album fizic (CD, Vynil) acum 10-15 ani. În opinia mea, dă dovadă de faptul că ești fan al artistului pe care îl asculți și îi urmărești muzica.





Ce face Alex Cotoi când nu este în studio?

Îmi petrec mult timp cu familia, joc tenis, mă uit pe Netflix la seriale, încerc să plec în afara orașului sau a țării când am timp.





Cum te simți când îți auzi piesele și în afara țării?

Îmi dau seama, de fiecare data, că muzica are un limbaj universal și nu contează barierele politice sau sociale dintre oameni. ,În același timp, mă simt mândru că sunt român.





Ai câștigat un premiu Grammy. Ce a însemnat asta pentru tine?

O confirmare că sunt pe drumul cel bun. Când ai o pasiune, nu contează foarte mult premiile care îti sunt acordate. Ele sunt doar marcaje în drumul pe care îl urmezi.





Care este rețeta unei colaborări și a unei piese de succes?

Bună intrebare! Când găsiți răspunsul, aștept un telefon sau un email. Ofer recompensă!





Dacă nu ai fi făcut muzică, ce profesie ți-ai fi ales?

Probabil ca aș fi lucrat în domeniul aerospațial. Pilot, proiectant, inginer, orice legat de zona asta.





Care este cea mai mare realizare muzicală a ta? Dar personală?

Cred ca cea mai mare realizare muzicală e faptul că mi-am facut curaj să fac proiectul SICKOTOY. Pe plan personal, fetița mea reprezintă cel mai mare HIT!