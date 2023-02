INTERVIU: Un an în slujba oamenilor aflați în suferință. Mărturiile Hannei Butenko, o tânără de 27 de ani, despre viața în Ucraina

Pe chipul ei se citește speranța. O simplă fată din Nikolaev (în ucraineană Mykolaiv), în vârstă de 27 de ani, și-a petrecut ultimul an din viață printre sunete de explozii, dormind prin subsoluri, în tot felul de adăposturi sau în mașină. Viața ei s-a schimbat radical, pentru că a ales să ajute, a ales să fie alături de compatrioții ei aflați în suferință, dar și alături de militarii care își apără țara. Într-un interviu exclusiv pentru PRO TV, Hanna Butenko a povestit despre viața oamenilor din Ucraina, după un an de război.

Am 27 de ani și sunt medic de profesie. De la începutul războiului, m-am implicat în acțiuni de voluntariat. Aproape toți din familia mea sunt pe front, luptă. Doar eu și mama am rămas în Mykolaiv. Am avut de ales: fie mă duceam ca doctor pe front, fie să devin voluntar. N-am putut să o las singură pe mama, de aceea am ales să fiu lângă ea și să-i ajut pe oamenii aflați în suferință.

Cum a fost situația în orașul tău în acest an de război?

A fost o perioadă când în Mykolaiv era foarte periculos să stai. Pe aici trecea linia frontului. În fiecare zi și noapte auzeam bubuituri, împușcături. Cam de atunci am început să-i ajut pe oamenii care se ascundeau prin subsoluri. Eu și prietena mea cumpăram cereale (orez, griș, hrișcă ș.a.) și împărțeam, pentru că mulți stăteau flămânzi. Oamenii erau îngroziți, nimeni nu putea lucra, doar se ascundeau. Așa am început să povestesc pe Instagram despre situația din țara mea, iar mulți oameni s-au oferit să vină cu donații.

Ce faci mai exact, în calitate de voluntar?

Pe lângă ajutorul oferit civililor, am început să le trimit mâncare, medicamente și haine militarilor. Tot mai mulți oameni au început să mă caute ( chiar și străini din Polonia, Cehia, Italia), ca să distribuie mai departe pachete celor care chiar au nevoie de ajutor. Este vorba despre familii care au rămas fără casă, mame cu copii mici, care au nevoie de scutece și lapte, oameni care s-au refugiat din alte zone și au tot felul de nevoi. Viața mea s-a schimbat la 180 de grade. Mulți dintre prietenii mei au plecat. O am doar pe mama alături.

În ultima lună a fost liniște, dar orașul nostru a avut mult de suferit. Satele din apropiere sunt aproape pustii. Casele, uzinele sunt distruse. Apa de la robinet nu este potabilă. Avem probleme cu refugiații din Herson, unde situația este și mai grea. Ei trebuie ajutați, adăpostiți. Pe tot parcursul acestui an,

Având în vedere toată tristețea pe care o vezi în fiecare zi, de unde îți iei puterea și cum îți ridici moralul?





Mykolaiv a fost ca un scut, chiar pot să spun că este un oraș erou. Toți oamenii s-au unit, toți se ajută între ei. Am devenit mai apropiați. Fiecare este gata oricând să sară în ajutorul aproapelui său.Mă motivează oamenii pe care-i întâlnesc. În fiecare zi văd lacrimi de bucurie, primesc cuvinte de mulțumire. Chiar și atunci când vezi un militar că a folosit o haină pe care ai adus-o, te încarci cu speranță că ajutorul tău nu este în zadar. Fie și un 1%, dar dacă este o contribuție care se apropie de victoria noastră, pentru mine contează foarte mult. Credința în victorie și în unitatea poporului meu îmi dă energie să merg mai departe. Câteodata îmi este frică, recunosc, dar oricum noi vom lupta până la capăt.





Sursă foto: Instagram/ a.butenko_ Vezi și: