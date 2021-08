Între tată și fiu! O femeie și-a părăsit soțul pentru a avea o relație cu socrul ei

Erica Quiggle, o femeie în vârstă de 31 de ani, din Kentucky (SUA), a reușit să apară în presa din întreaga lume, chiar dacă ea nu și-ar fi dorit acest lucru.

Americanca a devenit celebră după ce jurnaliștii din SUA i-au aflat povestea: s-a îndrăgostit de tatăl vitreg al soțului ei, când încă mariajul ei funcționa!

Potrivit celor de la Daily Mail, care citează presa din Statele Unite, Erica Quiggle a început să aibă probleme în mariaj în anul 2011, iar cel care i-a fost aproape și i-a oferit alinare a fost chiar socrul ei. Din câte se pare, femeia s-a căsătorit când avea doar 19 ani, dar problemele din cuplu au apărut imediat. În anul 2012 a născut și a sperat că totul se va rezolva, dar lucrurile nu au stat chiar așa.

Justin Towell, cel care îi era soț, dorea o viață monotonă și îi plăcea să stea mai mult acasă, în timp ce Erica Quiggle visa la călătorii și la aventuri.

„Construiam o echipă şi am vrut să fiu director şi să călătoresc şi să fac ceva ieşit din comun. Într-un oraş mic nu sunt atât de mulţi oameni care visează la mai mult. Nu a însemnat că el nu voia să fac ce vreau, dar nu înţelegea că vreau asta. A fost greu pentru noi, deoarece nu ne-am putut conecta la acest nivel. Îl cunoşteam de fapt de la 16 ani, dar, bineînţeles, nu aveam nicio legătură la vârsta respectivă. A venit un moment în care am discutat despre Justin şi am spus că nu mai pot face asta. Am simţit că sunt blocată”, a spus femeia.

Deoarece iubea aventura, ea a început să participle la diferite expoziții de modă și auto, care erau organizate de nimeni altul decât socrul ei, Jeff. Așa că ei s-au apropiat foarte mult, iar în anul în care Jeff a divorțat de mama lui Justin, și Erica l-a părăsit pe Justin.

„Mi-am iubit copilul atât de mult şi de aceea am rămas căsătorită atât. A fost sfâşietor să-l iau de la tatăl său şi să îl duc departe. Am trăit cu fiul meu şi cu părinţii mei aproximativ un an şi a fost greu. Am avut o conversaţie profundă cu el despre cum nu voiam să-l rănesc, dar i-am spus că dragostea mea şi a lui Jeff era atât de puternică încât nu ne puteam renunţa unul la celălalt. El a fost atât de susţinător şi a spus: «Dacă iubeşti pe cineva, îi iubeşti, nu poţi decide pe cine iubeşti şi pe cine să nu». A trăi împreună a fost cel mai bun lucru vreodată. Toată lumea se ceartă, dar relaţia noastră era mereu paşnică. Ne-am petrecut tot timpul împreună, am plecat în excursii, el m-a dus în tot felul de locuri”, a spus femeia în vârstă de 31 de ani.

Chiar dacă are 60 de ani, Jeff a lăsat-o însărcinată pe Erica și a luat-o de nevastă, demonstrând tuturor că vârsta nu a fost un impediment și că faptul că pasiunile commune i-au ajutat să fie mai fericiți ca niciodată.

„Când am luat decizia de a divorţa, căsătoria noastră nu funcţiona. Jeff era foarte educat şi înţelept. Mă învăţa mereu lucruri şi, când vorbea cu mine, aveam toţi fluturii în stomac. Nu am mai simţit asta până acum. Văzându-l trăindu-şi visele cu succesul său la locul de muncă, a pus totul în perspectivă pentru mine. Mi-am dat seama că dorea mai mult de la viaţă, îmi plăcea asta”, a încheiat Erica Quiggle.

