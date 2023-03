Ioana Filimon s-a angajat la Aeroportul din Timișoara. Fosta Miss România nu mai dorește să participe la show-uri de televiziune

Ioana Filimon, Miss România 2016, s-a făcut remarcată după participarea la mai multe show-uri de televiziune. Fosta concurentă de la „Ferma” și „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a decis să se retragă din lumina reflectoarelor, iar acum are un job care o împlinește.

Citește și Transformare totală! Călugărița care a câștigat Vocea Italiei și a renunțat la viața monahală a lansat primul single

Ioana Filimon a lăsat în urmă viața agitată din București și s-a întors în Timișoara. În orașul ei natal, bruneta se simte mai bine ca niciodată. Ea lucrează în cadrul terminalului din Timișoara, la salonul VIP, la plecări externe și este mulțumită de activitatea ei:

„Da, m-am angajat la Aeroport în Timișoara și este foarte bine doar că nu prea am voie să zic prea multe detalii despre acest loc de muncă pentru că așa sunt cei de la stat, sunt foarte discreți! M-am retras din lumina reflectoarelor, de ceva vreme, și m-am mutat din București. Sunt foarte bine. Nu îmi mai doresc să revin unde am fost. Eu am mai lucrat la aeroport, acum cinci – șase ani, tot aici, deci nu este ca și cum e ceva nou pentru mine. Pe unii colegi îi cunoșteam deja, pentru că mai lucrasem în trecut și m-am înțeles cu ei la fel de bine ca și acum. Mai am și unii colegi noi, pentru că așa este peste tot, unii mai pleacă, alții vin. Acum nu lucrez pe un post anume pentru că fac mai multe lucruri aici, nu doar unul. Pe acte sunt la departamentul de: protocol/ marketing.

Cât privește viața mea personală nu vreau să mai spun dacă sunt cu cineva sau nu, am învățat din trecut, din greșelile pe care le-am făcut! Pentru că atunci când vorbeam despre acest lucru, nu se îndeplinea, așa că prefer mai bine să tac să îmi meargă bine”, a declarat tânăra de 32 de ani pentru click.ro



Citește și: TOP 3 cele mai sexy momente ale Ioanei Filimon în Fermă! Miss România le-a făcut zilele mai frumoase fermierilor

În 2019, Ioana Filimon a participat la emisiunea „Ferma”, alături de Cătălin Moroșanu, Brigitte și Florin Pastramă, Marius Crăciun, Diana Belbiță și alții. Tânăra a dezvăluit că cel mai greu moment din competiție a fost cearta cu Brigitte, pe care o considera prietenă.

În 2022, Ioana a intrat în competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, unde a demonstrat că poate face față multor provocări. Vezi detalii aici.

Ioana Filimon este din Timișoara, e model și a studiat Inginerie și Protecția Mediului. A câştigat Miss România şi alte concursuri de frumuseţe care i-au adus faima.

Citește și: Scandalul dintre Cristi Mitrea și Ioana Filimon continuă: „Fă curat aici”



Sursă foto: Instagram/ Ioana Filimon



Vezi și: Ioana Filimon, prima reacție după ce a părăsit „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”