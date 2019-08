Ioana Filimon, viața după Ferma: a slăbit și și-a făcut un nou iubit. Cine e noul bărbat care o face fericită

Fosta Miss România, Ioana Filimon a ajuns cunoscută în toată țara după apariția ei la emisiunea tip reality show Ferma: un nou început. În calitate de concurentă, Ioana a reușit să se facă remarcată atât datorită calităților sale fizice, dar și prin “prestația” din timpul show-ului. A apărut la bustul gol, a făcut baie în ciocolată, a tăiat lemne, a participat la o probă în noroi – efectiv nu avea cum să treacă neremacată.

În timpul emisiunii, modelul s-a îngrășat 8 kilograme. “Când primeam mâncare, mâncam repede, că nu știam când mai prind”, spunea vedeta într-un interviu.

“Când am mâncat o cadă plină de ciocolată eram deja grasă, nu mai conta. După ce m-am îngrășat, nu mi-a mai păsat, am mâncat să mă satur. În timpul «Fermei» am simțit că am prins contur, nu că eram neapărat grasă, eram plinuță, cu forme. Deja nu mă mai încăpeau pantalonii. La TV nu s-a văzut, dar era așa de frig, încât aveam trei perechi de pantaloni pe noi! La un moment dat, nu mai intrau decât două perechi, iar pe a doua nu mai puteam să o închid. Atunci am văzut că e grav și am intrat în panică”, mărturisea Ioana într-un interviu pentru Libertatea.

Ioana a luat repede măsuri, mai ales că în iunie a avut programată prezența la un concurs de frumusețe în Liban. A reușit să slăbească, însă nu în totalitate. Acolo nu a ieșit Miss, însă s-a clasat pe unul din locurile fruntașe.

În cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare, Ioana Filimon pare că a revenit la formele care au consacrat-o.





După emisiune Ioana Filimon s-a despărțit de iubitul ei, iar acum este într-o nouă relație. Aceasta a postat de curând o imagine cu noul bărbat din viața ei, cu mesajul "The best is yet to come" (Cele mai bune lucruri urmează să se întâmple). Potrivit cancan.ro, iubitul Ioanei este Cengiz Şıklaroğlu, un afacerist turc.







Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai jos: