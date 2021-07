Ioana Ginghină, despre a treia căsătorie. Cum va arăta nunta planificată în toamnă?

Ioana a mai fost căsătorită de două ori, dar crede cu tărie că a treia oară e cu noroc.



Ioana Ginghină a mărturisit într-un interviu pentru OK! Magazine că se pregătește de căsătorie cu iubitul său, Cristi Pitulice. Evenimentul ar putea avea loc în toamna acestui an și, cel mai probabil, va fi unul restrâns.

„E prima nuntă la care nu mă gândesc la formă, ci la fond. O să fie o nuntă cu câţiva prieteni în jurul nostru, cu familia şi cam atât. (...) Cu Alexandru n-am vrut nuntă neapărat, pentru că eu mai avusesem parte de aşa ceva, dar, cum el nu mai fusese însurat, am făcut-o. Cristi nu-și dorește o nuntă mare şi mă bucur. Poate prin septembrie o să facem nunta… Dar deocamdată ne facem planuri de vacanţă. Mergem în Spania, apoi în Grecia. (...) Eu am o chestie, că poate de-aia m-am şi măritat de atâtea ori şi o să mă tot mărit dacă nu merge treaba cu Cristi: nu pot să am iubiţi şi atât. Nu-i oblig eu să mă ceară de soţie, îţi dai seama. Şi cu Alexandru a fost totul rapid. Ne-am cuplat şi, într-o săptămână sau două, eram căsătoriţi. Cumva atrag chestia asta, pe mine toată lumea vrea să mă ia de nevastă! Nu sunt doar de distracţie, sunt de luat de nevastă."

Prima dată, Ioana s-a căsătorit la 21 de ani, iar a doua oară s-a măritat în 2009 cu actorul Alexandru Papadopol, tatăl fetiței ei, Ruxandra. După divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana a ales să petreacă o perioadă singură, să se regăsească, după care a luat-o de la capăt.