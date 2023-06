Ioana Ignat și Marius Moga lansează prima piesă împreună - "În capul meu"

Ioana Ignat și Marius Moga își unesc forțele și pasiunea pentru muzică în prima lor colaborare - "În capul meu". Această piesă captivantă și emoționantă explorează complexitatea și profunzimea sentimentelor dintr-o relație, aducând în prim-plan gândurile și emoțiile care se perindă în mintea noastră atunci când suntem îndrăgostiți.

"În capul meu" reprezintă rezultatul unei colaborări creative între Ioana Ignat și Marius Moga, doi artiști talentați și apreciați în industria muzicală românească. Piesă îmbină armonios un sound specific celor doi artiști, alături de o temă cunoscută, Breeze – La Plage, oferindu-le ascultătorilor o experiență muzicală captivantă și memorabilă.

Despre această colaborare, Ioana Ignat a declarat: "Sunt foarte încântată de colaborarea cu Marius Moga. Când vine vorba de muzică mă las încrezătoare pe mâinile lui. Piesa “In capul meu” este perfectă pentru gusturile mele, dinamică și plină de viată, iar la mine în casă se ascultă pe repeat. Îmi doresc să vă bine dispună și pe voi în aceeași măsură.

Marius Moga a adăugat: "„Cu Ioana Ignat si Marius Mirica, cu care am co-produs piesa asta, am căutat să aducem împreună cele mai bune elemente ale stilurilor noastre pentru a produce ceva cu adevărat special.”

Din 2017 până în prezent, Ioana Ignat, una dintre cele mai talentate artiste din industria muzicală românească, a depășit bariere și a cucerit topuri muzicale prin melodiile compuse și lansate. Carismatică și creativă, Ioana este un artist cu apariții live excepționale, reușind să cucerească atât publicul, cât și scenele industriei muzicale. Debutul Ioanei înseamnă hitul „Doar pe a ta”, piesa anului 2017, care a ajuns no. 1 în topurile muzicale. În prezent, Ioana Ignat are numeroase hituri care au ajuns pe locul 1 în topurile radiourilor și care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube și stream-uri pe Spotify, printre care se numără piesa „Nu mă uita”, care are în prezent aproape 100 de milioane de vizualizări pe YouTube. În 2022, Ioana Ignat propune lansarea primului album discografic și lanseaza piesa „Lângă inima ta” și „Te caut iar, parte din album.

Marius Moga este un producător muzical, compozitor, cântăreț, cunoscut pentru abilitățile sale muzicale și pentru contribuțiile sale semnificative în industria muzicală românească. Marius Moga și-a început cariera muzicală în trupa Morandi, unde a fost atât membru, cât și producător. Împreună cu trupa, a avut un succes remarcabil, lansând hituri precum "Angels" și "Beijo (Uh La La)". De asemenea, a colaborat cu numeroși artiști români și internaționali, precum Alexandra Stan, Smiley, Delia, Antonia, Nicole Cherry și mulți alții.

El este recunoscut pentru abordarea sa eclectică și inovatoare în muzică, îmbinând diferite genuri și influențe, de la pop și R&B la dance și muzică electronică. Ca producător, a contribuit la succesul unor piese remarcabile din industria muzicală românească și a fost recompensat cu numeroase premii și nominalizări. Marius Moga este considerat unul dintre cei mai talentați și influenți producători muzicali din România, iar contribuțiile sale în industria muzicală au avut un impact semnificativ. El continuă să creeze muzică de calitate și să se implice în diverse proiecte muzicale, demonstrând versatilitatea și pasiunea sa pentru arta sunetelor.