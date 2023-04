Ionuț Iftimoaie, primele declarații după ce a plecat de urgență acasă: Rolul meu de tată, soț este de a avea grijă de familie

Ieri seara, 17 aprilie, Ionuț Iftimoaie a fost nevoit să părăsească competiția Survivor după ce, în cadrul unui Consiliu de urgență, Daniel Pavel a anunțat că familia sa se confruntă cu anumite probleme personale și au nevoie de concurent pentru a le fi aproape.

Pus în această ipostază, Ionuț Iftimoaie a avut șansa de a alege dacă va rămâne în competiție sau daca va pleca acasă, iar răspunsul său a fost cel din urmă. Înainte de a părăsi insula Taino, concurentul a oferit câteva declarații legate despre participarea sa în concurs și plecarea neașteptată.

Ionuț Iftimoaie recunoaște că nu se aștepta să părăsească competiția Survivor atât de brusc, mai ales că reușise să-și păstreze imunitatea, însă, pus în fața situației de a-și alege familia sau acest concurs, sportivul a ales să-și îndeplinească rolul de cap al familiei:

"Cum mă simt, am un gol în stomac și un nod în gât. De obicei, din ce am înțeles din edițiile precedente, Consiliul de urgența nu aduce nimic bun și dacă stau să mă raportez de fiecare dată, și autoritățile din România, când se întrunesc de urgență nu este de bine. Nu mă așteptam la eliminare, mai ales că nu pierdusem niciun joc de imunitate până în momentul de față și și nu mă așteptam pentru că știam că prin felul meu de a fi am respectat foarte strict regulamentul jocului."

"Și, deși poate unii foști coechipieri și-ar fi dorit să plec, am luptat foarte mult ca să pot să rămân și să nu le fac pe plac și cred că am fost un adeversar foarte dificil pentru ei, din multe puncte de vedere. Însă, iată că această lovitură a venit cumva combinată, pentru că sunt niște probleme personale acasă, care mi-au luat practic forță de a lupta. Când domnul Dan mi-a dat oportunitatea să aleg, nu am avut de ales. Pentru că Survivor nu poate să-mi ofere nimic mai mult decât poate să-mi ofere familia și rolul meu de tată, soț, de bărbat, este acela de a avea grijă de familie".

"Ei bine, de asta sincer și tot ce s-a întâmplat rău în aceasta competiție, că au fost lucruri care m-au durut foarte mult, au fost jigniri care încă mă apasă și am trecut peste, dar, se pare că acestea au afectat foarte mult și pe cei de acasă și, în momentul de față eu nu am avut de ales".

Întrebat ce concurent și-ar dori să ajungă în finală, având în vedere că acest lucru nu mai este posibil pentru el, Ionuț a răspuns că are doi favoriți și pe unul dintre el îl vede câștigător.

"Pe cine favorizez că să câștige. Sincer, din echipa Faimoșilor am pornit cu gândul că Stefania o să fie în finală și mi-am dorit foarte mult, poate pentru latura asta sportivă, pentru istoricul ei și mi-am dorit foarte mult să fie câștigătoarea Survivor România. Acum o văd în finală, îmi doresc foarte mult s-o văd în finală și îmi doresc s-o văd în finală alaturi de Dan Ursa, pe care îl văd câștigătorul acestei ediții, asta pentru că este un om cu foarte multe calități, atât sportive, cât și umane", a mărturisit acesta.