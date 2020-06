Ipostază rară cu Simona Halep și iubitul său. Cei doi s-au relaxat într-o excursie la munte

Simona Halep s-a relaxat în weekend alături de iubitul său, Toni Iuruc, și de alți prieteni dragi la munte, în Poiana Brașov.

Având în vedere faptul că circuitul profesionist de tenis este încă suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, Simona Halep se bucură de o binemeritată pauză.

Actualul număr 2 mondial a profitat de weekend-ul însorit și a mers în excursie pe meleaguri românești, mai exact în Poiana Brașov. Sportiva și-a arătat din nou atașamentul față de România printr-o postare publicată pe conturile sale de Instagram și Twitter.

De-a lungul timpului, Simona Halep a preferat să fie discretă atunci când presa a încercat să afle detalii despre viața sa sentimentală, dar de această dată, constănțeancă și-a încântat prietenii din mediul virtual cu o serie de imagini rare.

Simona Halep le-a arătat fanilor peisajele de vis pe care le-a admirat în compania iubitului său.





Sursa FOTO: Instagram

"Poate nu e Wimbledon, dar este foarte verde", a scris Simona în descrierea unui set de patru fotografii superbe, cu peisaje de o frumusețe rară.

It might not be @Wimbledon but it’s very green ❤️#beautifulRomania pic.twitter.com/YC9KX4OYJ3