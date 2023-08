La 66 de ani, Irinel Columbeanu are probleme de sănătate care în prezent îi afectează mult memoria.

Pentru cancan.ro , o sursă din apropierea acestuia, a declarat:

„Irinel face tratament pentru că are o boală cu care se confruntă multe persoane în România, dar și în întreaga lume. I s-a prescris un tratament pentru ameliorarea pierderilor de memorie. El este foarte curajos și optimist”.

Legat de acest subiect, Columbeanu a fost el însuși deschis cu publicația citată mai sus:

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok. ”

Foto: IRINEL ADRIAN COLUMBEANU FACEBOOK / PROTV.RO

