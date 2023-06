Irinel Columbeanu și-a întâlnit fiica după cinci ani 

În vara anului 2018, Irinel Columbeanu a lăsat-o pe fiica să plece în SUA și să locuiască alături de mama sa.

De atunci au trecut cinci ani, iar de atunci Irinel nu a mai văzut-o fizic pentru că ea nu mai venit în țară, iar el nu a mai fost în State.

De curând însă, potrivit cancan.ro, Irinel Columbeanu a ajuns în America și a revăzut-o pe fiica lui mult schimbată. Potrivit aceleași publicații, cei doi s-au întâlnit chiar în holul hotelului în care era cazat. Irina s-a schimbat radical, a devenit din fetiță o adolescentă extrem de frumoasă, o adevărată domnișoară de 16 ani.

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie”, a declarat Irinel Columbeanu la o televiziune, citat de cancan.ro.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a mai spus Irinel Columbeanu.