Irinel Columbeanu, umilit de tatăl fostei sale iubite! Ce mesaje a putut primi fostul afacerist de la Izvorani

Chiar dacă s-au despărțit acum mult timp, Irinel Columbeanu nu-și poate lua gândul de la femeia pe care a iubit-o. În cel mai recent interviu, fostul afacerist de la Izvorani a vorbit, fără ascunzișuri, despre umilințele pe care le-a îndurat de la tatăl acesteia, care nu ar fi fost niciodată de acord cu relația lor.

Irinel Columbeanu are 66 de ani, dar iubește ca la 20. Nu poate da uitării amintirile pe care le are cu fosta iubită și nu este vorba despre Monica Columbeanu, ci despre o altă femeie pe care a adorat-o în adevăratul sens al cuvântului. Fostul om de afaceri a vorbit, fără perdea, despre Oana Cojocaru, pe care și astăzi speră să o aducă din nou în brațele sale.

A cerut-o în căsătorie la un moment dat, a sperat să îi rămână alături toată viață și chiar a scris despre ea în cartea sa, dar un lucru însă l-a împiedicat - tatăl Oanei. Fostul soț al Monicăi Columbeanu a declarat, pentru fanatik.ro, că a fost umilit și jignit de acesta. Printre altele, bărbatul i-a trimis mesaje în care i-a spus să „își vadă de bătrânețile lui” și să îi lase fiica în pace.

„Eu am mai spus că femeia pe care nu am putut să o uit e Oana Cojocaru. M-a marcat mult și pentru că este o fată foarte frumoasă. Dar m-a și ajutat când mi-a fost greu. Am locuit la un moment dat la ea. Sunt lucruri suficiente care să genereze un sentiment de admirație, amestecat cu recunoștință.

Am rămas în relații bune cu ea. Dialogăm destul de des pe whatsapp. Ea știe ce înseamnă pentru mine. Am scris și în cartea mea despre Oana, în volumul 3. I l-am trimis personal, cu dedicație. Consider că ar mai exista o șansă pentru relația noastră. Din moment ce nu s-a întrerupt această legătură dintre noi.

Cred că există șanse să reînnodăm relația. Eu am cerut-o de soție pe Oana la un moment dat. Atunci când locuiam la ea. La un moment dat, am și primit niște mesaje destul de urâte de la tatăl ei. Mi-a spus să o las în pace pe Oana și să îmi văd de bătrânețile mele. Nu știu de ce nu s-a concretizat totul între noi cu o nuntă. Pot doar să fac speculații, dar nu îmi stă în caracter”, a dezvăluit Irinel Columbeanu pentru sursa menționată anterior.

Foto: Facebook, Instagram

