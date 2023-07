Irinel Columbeanu a fost în SUA. Afaceristul a povestit cum a decurs întâlnirea cu Mr. Pink: "E un domn..."

Recent, Irinel Columbeanu a fost în SUA pentru a-și vedea fiica, cu care nu s-a mai întâlnit timp de cinci ani. Acesta și adolescenta de 16 ani au petrecut o săptămână împreună, iar Irinel a avut ocazia să se vadă și cu Monica Gabor și Mr. Pink. Iată ce a declarat afaceristul despre partneerul fostei soții!

Irinel Columbeanu a petrecut o săptămână în SUA, la mijlocul lunii iunie, când a fost să o vadă pe fiica să, Irina. Întrucât nu o mai văzuse pe adolescenta de cinci ani, afaceristul a rămas impresionat de transformarea fiicei sale, dezvăluind că este o adolescentă foarte inteligentă:

„Prima întâlnire a fost la recepția hotelului unde am fost cazat. Ne-am luat în brațe. S-a înălțat foarte mult din 2018, de când nu ne-am văzut. Vrea să se ducă la tot felul de colegii. M-a întrebat pe mine, de m-aș pricepe eu. E interesată de psihlogie în primul rând. Am stat fix o săptămână. Irina e foarte bine, a crescut frumos', a povestit afaceristul, potrivit cancan.ro.

Vizita i-a permis acestuia să o vadă și pe fosta soție, Monica Gabor și pe Mr. Pink, partenerul ei actual. Afaceristul i-a vizitat pe cei doi la vila lor din Malibu și chiar a luat cina cu aceștia. Ba mai mult, Irinel a avut doar cuvinte de laude la adresa lui, recunoscând că bărbatul l-a tratat ca un domn.

„Am fost prin toate locurile posibile, doar noi doi. Irina venea și mă lua cu mășina, de la hotel. M-am întâlnit și cu Monica și Mr. Pink. Am ieșit și cu băiatul lui, se înțelege foarte bine cu Irina. Mr. Pink s-a purtat foarte frumos, e un domn așa cum l-am considerat de la început. Am mers la tot felul de restaurante. Am fost pentru prima oară și la ei la Malibu. E spectaculos, cu palmieri peste tot. Am fost să vedem și mășini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim", ne-a mai spus acesta.

Sursă: Instagram