Iubita însărcinată a lui Neymar și-a dat acordul ca fotbalistul s-o înșele! Brazilianul are însă 3 reguli de respectat

Potrivit presei străine, superstarul Neymar și logodnica sa, Bruna Biancardi, joacă după propriile reguli în relație. Superba brunetă, care este și însărcinată, și-ar fi dat acordul ca fotbalistul să „marcheze și-n afara terenului”. Mai exact, brazilianul poate fi infidel, însă are câteva reguli de respectat.

Totul ar fi stipulat într-un contract potrivit site-ului Em Off, scrie New York Post. Se pare că Neymar are voie să flirteze și chiar să facă sex cu alte femei atât timp cât respectă condițiile impuse de Bruna.

Astfel, Neymar trebuie să fie discret și să se asigure că aventurile sale nu vor apărea în presă. Fotbalistul trebuie să folosească prezervativ și nu are voie să le sărute pe gură, potrivit sursei menționate mai sus.

Neymar (31 de ani) și Bruna Biancardi (29 de ani) și-au făcut publică relația în aprilie 2022, iar în aprilie 2023 au anunțat prin intermediul contului de Instagram că așteaptă un copil. Neymar mai are un fiu, în vârstă de 11 ani, dintr-o relație cu Carolina Nogueira Dantas.

„De abia așteptăm să vii pe lume și știm că ești aici să ne desăvârșești dragostea, să ne faci zilele mult mai fericite. Te vei alătura unei familii frumoase, care deja te iubește foarte mult! Fiule, te așteptăm”, a scris Bruna Biancardi, în luna aprilie, pe contul de Instagram, acolo unde are peste 5,6 milioane de urmăritori. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai sus)

Neymar a recunoscut public că și-a înșelat iubita însărcinată

Escapadele amoroase ale lui Neymar sunt de notorietate, fotbalistul călcând strâmb în mai toate relațiile pe care le-a avut. N-a făcut o excepție nici când a venit vorba de iubita însărcinată. În presă a circulat informația că atacantul ar avea o amantă de 31 de ani, pe nume Fernanda Campos, care locuiește în Sao Paulo. Se pare că Bruna a vrut să se asigure că nu iese „șifonată” din această relație și și-a asigurat viitorul cu acest contract.

După ce informațiile au apărut în presă, fotbalistul a recunoscut public că a înșelat-o pe Bruna și a postat un mesaj pe contul de Instagram în care îi cere scuze.

„Risc să spun că am greșit în fiecare zi, pe teren și în afara lui. Doar că îmi rezolv greșelile în viața personală, acasă, în intimitatea cu familia și prietenii. Toate acestea au vizat una dintre cele mai speciale persoane din viața mea. Femeia pe care am visat să o urmez alături de mine, mama copilului meu. Au ajuns la familia ei, care astăzi este familia mea. I-a distrus intimitatea într-un moment atât de special, care este maternitatea. Bru, mi-am cerut deja scuze pentru greșelile mele, pentru expunerea inutilă, dar mă simt obligat să vin public să reafirm asta. Dacă o chestiune privată a devenit publică, scuzele trebuie să fie publice. Nu-mi pot imagina viața fără tine…”, este o parte din mesajul transmis de fotbalist.