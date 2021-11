Iubita lui Jef Bezos, cel mai bogat om din lume, fermecată de Leonardo DiCaprio. Cum a reacționat miliardarul

Jeff Bezos, cel mai bogat om de pe planetă, a ajuns “de râsul” internetului după ce iubita sa, Lauren Sanchez, a uitat complet de existența lui în momentul în care a dat cu ochii de Leonardo DiCaprio. Dar cine ar putea să o învinuiască?

Totul s-a întâmplat la un eveniment monden, plin de celebrități, și a fost filmat și apoi pus pe Twitter. Lauren Sanchez pare fermecată total de Leonardo DiCaprio și nu își mai poate lua privirea de la el... deși chiar alături este Jeff Bezos. Fanii nu au ratat momentul și au lăsat comentarii haioase pe rețelele de socializare.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT