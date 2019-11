Iubita lui Keanu Reeves, confundată cu o actriță faimoasă. Cum a racționat femeia de 74 de ani

Keanu Reeves s-a afișat cu o femeie pentru prima dată în ultimii 20 de ani, dar înainte ca totul să devină oficial, presa și fanii au speculat mult pe tema identității noii sale iubite.

Internetul a explodat la jumătatea acestei săptămâni, când s-a aflat că actorul Keanu Reeves are o iubită după 20 de ani de pauză. Numai că, internauții care au răspândit vestea au comis o mică eroare: au confundat-o pe Alexandra Grant (46 de ani) cu actrița britanică Helen Mirren (74 de ani).

Deși între ele e o diferență de vârstă de 28 de ani, asemănările sunt foarte mari.

„M-am simțit flatată pentru că, evident, ea este o persoană adorabilă. Pe Keanu îl știu foarte bine. A făcut un film cu soțul meu (Avocatul diavolului, în regia lui Taylor Hackford – n. red.) și este cea mai drăguță persoană pe care o cunosc. Ea este o femeie norocoasă și sunt sigură că și el este un bărbat norocos”, a declarat actrița pentru etonline.com.



Helen Mirren (stânga) și Alexandra Grant. FOTO: Profimediaimages.ro/Getty Images

Cine este Alexandra Grant

În vârstă de 46 de ani (cu 9 ani mai tânără decât Keanu Reeves), Alexandra Grant ajută artiștii contemportani, cu ajutorul limbajului, să realizeze opere de artă – sculpturi, picturi, videoclipuri.

Citește: Cum l-a cucerit Alexandra Grant pe Keanu Reeves

Keanu Reeves este unul dintre cei mai discreți actori de la Hollywood, evitând să vorbească despre viața sa personală. În urmă cu 20 de ani a trăit o dramă de nedescris, când iubita lui de atunci, Jennifer Syme, a murit la scurt timp după ce copilul lor s-a stins din viață.

„În 1998 am cunoscut-o pe Jennifer Syme. Ne-am îndrăgostit la prima vedere și, în 1999, Jennifer era însărcinată cu fiica noastră. Din păcate, la opt luni, copilul nostru s-a născut fără viață. Am fost devastați de moartea ei și, într-un final, relația noastră a luat și ea sfârșit. Un an și jumătate mai târziu, Jennifer a murit într-un accident de mașină. De atunci, am evitat relațiile serioase sau să am copii”, a mărturisit Keanu Reeves.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: Keanu Reeves revine în rolul Matrix