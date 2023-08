Iubitul tinerei ucise în Mangalia, mesaj sfâșietor pe TikTok, la aproape o lună de la tragedie. ”Iubirea mea”

Tragedia care a marcat toată țara - după ce Loredana a omorât-o pe Alina, prietena ei din copilărie - are încă ecouri dureroase în inimile celor care au cunoscut-o pe victimă.

Unul dintre cei care nu-și pot reveni după pierderea suferită este iubitul Alinei, Sergiu, cel care o aștepta pe tânără acasă, la Vaslui.

”Mi-e dor de tine, iubirea mea” este mesajul pe care Sergiu l-a publicat în online, alături de mai multe imagini de cuplu.

În urma mesajului său, Sergiu a primit încurajările multor oameni din online. ”Multe putere, Sergiu. Ea te veghează de acolo de sus. Ai grijă de tine și fii puternic pentru Alina”

”Când îți este dor de ea, amintește-ți că-ți bate în piept. Din sufletul tău nu va dispărea niciodată”

"Of, Doamne, de ce trebuie să iei un copil atât de bun și nevinovat, când am auzit 3 nopți nu am mai dormit deloc, am plâns foarte mult, odihnă veșnică, Alina!"

”S-a văzut și prin mesaje că ai iubit-o. Cât ai întrebat de ea, ai simțit că ceva nu e în regulă”

Rămâne o lecție de viață, să nu ne mai încredem în prieteni”

”Dumnezeu nu o să te lase, păcat de tinerețea ei”

”Erați frumoși amândoi, vă stătea bine împreună, păcat!”

”Acum conștientizează că nu o va mai vedea”

”Păcat, aveați un viitor în față” „S-a distrus tot, v-a distrus viața”

„Erați făcuți unul pentru altul”

„Tu ești tânăr, peste 1 an te căsătorești, dar ea?! De acolo nu va mai veni niciodată, și ușor, ușor va rămâne doar o amintire, din păcate ” sunt unele dintre reacțiile celor din mediul online.