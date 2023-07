Iuliana Beregoi a primit un buchet imens de trandafiri din partea fostului iubit al Mirei. Detalii incredibile

Iuliana Beregoi își sărbătorește ziua de naștere astăzi, cântăreața a împlinit 19 ani. Seara trecută, artista a petrecut alături de prietenii apropriați, de la petrecerea nu a lipsit fostul iubit al Mirei, Andrei Ivan, care i-a făcut o surpriză de proporții. Tânărul s-a prezentat la ziua Iulianei cu un buchet imens de trandafiri albi.

Fostul iubit al Mirei, buchet imens de trandafiri pentru Iuliana Beregoi

Iuliana Beregoi este în culmea fericirii, artista a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 19 ani. Tânăra se poate declara împlinită din toate punctele de vedere până la această vârstă, are un succes răsunător și a reușit să-și cumpere și prima casă în România, o vilă luxoasă făcută după propriul gust.

Andrei Ivan, fostul iubit al Mirei, este un bărbat romantic. Invitat la ziua de naștere a Iulianei Beregoi, Andrei s-a prezentat cu un cadou spectaculos, acesta i-a adus un buchet imens de trandafir albi.

Iuliana Beregoi, detalii despre viața amoroasă



După ce a fost surprinsă cu un buchet imens de flori din partea fostului iubit al Mirei, toată lumea se întreabă dacă cei doi au o relație. Iuliana Beregoi a vorbit despre viața amoroasă, artista a mărturisit că nu este implicată în nicio relație, cu toate că au apărut imagini cu ea și Andrei Ivan.

Mai mult decât atât, aceasta a mai precizat că este îndrăgostită, iar când va fi momentul să aibă o relație cu cineva, atunci ea va spune public și nu se va ascunde de ochii curioșilor.



„Am și eu crush, să zic așa. Pe cineva în viața mea personală nu am. Dar când o să am și o să fiu pregătită să fac asta public, neapărat o să fac. Eu consider că oamenii se îndrăgostesc o singură dată în viață și pot să spun că nu, nu am fost îndrăgostită”, a declarat ea, pentru un post tv.