Iuliana Beregoi are planuri mari de viitor! La ce facultate vrea să se înscrie: „M-am pregătit intens!”

Artista, care a împlinit de curând 19 ani, a absolvit liceul și a reușit să obțină note foarte bune la Bacalaureat, iar acum se pregătește de o nouă etapă importantă în viața sa. Iată la ce facultate își dorește să înceapă studiile Iuliana Beregoi!

Iuliana Beregoi, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din noua generație, este împlinită și fericită din toate punctele de vedere. De-a lungul anilor, vedeta a strâns un public uriaș care o iubește, dovadă fiind succesul răsunător de care are parte acum.

Dincolo de scenă și de milioanele de fani, Iuliana Beregoi a reușit să obțină note bune la examenul maturității și se pregătește pentru admiterea la facultate. În mod surprinzător, tânăra are de gând să meargă pe un alt domeniu de activitate, total diferit de ceea ce a făcut până acum.

Nu puțini sunt cei care se așteptau ca artista să dea admiterea la Conservator, dar surpriză! Iuliana Beregoi nu numai că a ales deja facultate în Republica Moldova, ci vrea să fie studentă și la business, o veste care i-a șocat pe mulți dintre fanii săi.

„M-am pregătit intens și mă bucur că am terminat totul cu bine. Eram foarte emoționată și când am aflat notele am fost super mulțumită. O să dau la o facultate în Moldova probabil. Nu știu dacă o să merg la frecvență redusă sau normal, dar încă mâ gândesc. Nu cred că o să fie ceva legat de muzică, probabil de business”, a mărturisit Iuliana Beregoi în cadrul unei emisiuni TV.

