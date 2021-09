Ivan Patzaichin și Georgiana, povestea unei iubiri care a depășit orice obstacol: "A fost dragoste la prima vedere"

Ivan Patzaichin a avut o viață demnă de scenariul unui film. Sportivul cu o carieră impresionantă a trăit 46 de ani alături de Georgiana, femeia care i-a adus liniștea și fericirea și despre care întotdeauna a vorbit la superlativ. Iată cum a început povestea lor de iubire, care a trecut testul timpului și a depășit orice obstacol.

Ivan Patzaichin și Georgiana s-au cunoscut în urmă cu 46 de ani, iar sportivul a știut din prima clipă că ea este femeia alături de care își dorea să își petreacă restul vieții. Marele sportiv s-a îndrăgostit la prima vedere de cea care avea să-i devină soție și nu a avut liniște până când nu a o obținut o primă întâlnire.

Georgiana nu a acceptat atât de ușor să petreacă timp alături de Ivan și credea cu tărie că idealul său masculin nu este cel al sportivului, cu atât mai puțin al unuia atât de renumit și urmărit de întreaga lume. Destinul a avut însă alte planuri pentru Georgiana și, după doar câteva luni de la prima întâlnire cu Ivan, devenea soția acestuia.

„Era prin 75, îmi făceam de lucru la mașină. Nu de alta, dar era 23 August, aveam liber și, cum eram un tinerel cumințel, nu găsisem altceva mai bun de făcut. Așa cum eram, băgat cu totul sub mașină, văd, la un moment dat, o pereche de picioare înfipte bine pe tocuri. Erau cele mai lungi picioare pe care le văzusem vreodată. Nu se mai terminau… Timid, timid, dar am sărit ca un arc. M-am dus imediat după ea, după stăpâna picioarelor, am încercat să intru în vorbă… Nimic, m-a pus imediat la punct. N-am renunțat însă, am luat-o pe ocolite", povestea Ivan Patzaichin pentru oamenidepoveste.ro.



"De când am văzut-o prima dată, n-am mai avut liniște. M-am interesat pe la colegele ei și, cu chiu cu vai, prin intermediari, am invitat-o la o cafea de ziua mea, pe 26 noiembrie. A fost de ajuns. Anul următor, în februarie, eram deja căsătoriţi! A fost, cred eu, dragoste la prima vedere", relata Ivan Patzaichin.

La rândul său, Georgiana a povestit, cu drag, despre prima interacțiune avută cu cel care i-a fost cel mai bun prieten și soț timp de aproape cinci decenii. „Ne-am jucat de-a șoarecele și pisica până pe 26 noiembrie, când nu am mai scăpat și am răspuns invitației la ziua lui de naștere. Împlinea 26 de ani, vârsta marilor decizii pentru un bărbat… Acolo, în arealul lui și prin comparație cu ceilalți invitați, am reușit să-l cunosc mai bine și am decis să nu mai fiu atât de sălbatică, până la proba contrarie", povestea Georgiana.

Sursă foto: Profimedia

