Jack Nichoson, apariție îngrijorătoare: actorul ar suferi de demență. Apropiații își fac griji că ar putea muri singur

Imaginile surprinse de paparazzi cu Jack Nicholson în reședința sa de 10 milioane de dolari din Beverly Hills au ajuns virale pe internet. Actorul în vârstă de 85 de ani a ieșit pe balcon, dând impresia că nu este deloc într-o formă prea bună.

Nicholson nu a mai fost văzut de 18 luni, iar apropiații lui își fac griji că ar putea muri singur, așa cum a pățit Marlon Brando, fost vecin și bun prieten al actorului.

Supranumit “cel mai faimos burlac de la Hollywood”, Jack Nicholson a fost totuși căsătorit timp de 4 ani înainte de a da lovitura în lumea filmului. Ulterior, nicio femeie nu a mai reușit să îl aducă în fața altarului. Cea mai cunoscută relație a sa a fost cu actrița Angelica Huston, care însă s-a încheiat cu aproape 25 de ani în urmă. Jack Nicholson are sase copii.

Prietenii își fac griji pentru Nichloson, care nu mai ține legătura decât cu foarte puține persoane. Nu își părăsește casa și refuză să mai socializeze. Ultimul film în care a jucat a fost How Do You Know, din 2010, alături de Owen Wilson și Reese Witherspoon.

Daily Mail scrie că actorul s-a retras din lumea filmului pentru că suferă de demență și nu își mai poate aminti replicile. Un apropiat al acestuia spunea anul trecut că deși fizic este bine, mintea lui e “dusă”. Demența este un termen medical folosit pentru a descrie deteriorarea capacității mintale. Nu este o afecțiune în sine, este un simptom asociat cu declinul memoriei sau cu alte abilități de gândire.

