Jador, gest de milioane pentru un bărbat care se ruga pe stradă. “Nu toată lumea are ce mânca”

Jador a făcut, din nou, un gest de milioane. Artistul a găsit un bărbat care se ruga pe stradă și a decis să-l ajute.

Sărăcia nu e ușoară și nici nu se uită, chiar dacă ajungi bogat. Jador știe prea bine acest lucru și nu uită că a plecat de jos, chiar dacă acum se bucură de bani și de faimă. Recent, artistul a găsit pe stradă un bărbat care se ruga, în speranța că cineva o să se oprească și o să-l ajute.

Jador nu a rămas indiferent și, fără să stea prea mult pe gânduri, l-a urcat pe bărbat în mașina lui și au pornit spre un magazin alimentar. Bărbatul a dezvăluit că este tatăl a doi copii, fată și băiat, dar că este despărțit de soție.

Cei doi au mers la magazin, Jador l-a îndemnat să-și ia tot ce are nevoie și că plătește el, deși artistul nu avea destui bani la el. Ajunși la casă pentru a plăti toate cumpărăturile, bărbatul a început să plângă, iar Jador a încercând să îl liniștească, în același timp transmițând un mesaj puternic. “Trebuie să ne uităm în jurul nostru și să ne dăm seama că nu toată lumea are ce mânca, nu toată lumea are de toate. Opriți-vă și la ăla care n-are, că trebuie să mânance toată lumea. Suntem oameni, frați și surori. Amărăciunea e grea, normal că plânge”.

“Vrei să știi de ce m-am oprit la tine? Te-ai pus în genunchi. De ce?”, l-a întrebat Jador pe bărbat. Acesta a răspuns că așa se roagă el, pentru că doar așa are speranță că măcar un om îl va ajuta.