Jador se plânge că e discriminat: "Am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia“ VIDEO

Scandal de amploare la Filarmonica Banatul Timișoara după ce s-a aflat că instituția de cultură ar putea găzdui un concert de manele. Jador, unul dintre cântăreții cu cele mai multe vizualizări pe YouTube, ar fi trebuit să urce pe scenă pe data de 17 mai.

Manelistul acuză instituția bănățeană de presupusă ”discriminare” pentru că i-a refuzat un concert. Controversa a apărut după ce organizatorii concertului de manele au anunțat public că evenimentul va avea loc pe scena Filarmonicii din Timișoara și au început să vândă bilete.

O consilieră locală din Timișoara a denunțat pe Facebook evenimentul, criticând conducerea Filarmonicii pentru organizarea unui concert de manele. Imediat însă, conducerea Filarmonicii a anunțat că nu există nici un contract pentru găzduirea manelistului Jador, ci doar o cerere depusă de impresarii acestuia, cerere ce nu a fost aprobată.

Jador spune că este discriminat din cauza etniei

Manelistul Jador îl acuză pe Dominic Fritz, primarul Timişoarei, pentru decizia de a interzice concertul de la Filarmonica Banatului.

“În ultima vreme, m-au sunat majoritatea televiziunilor din ţară pe subiectul că Filarmonica de la Timişoara nu m-ar lăsa pe mine să cânt acolo. Mi-am dat seama… bă, ..., manele… primarul am înţeles că nu a fost de acord şi cu o fată Roxana care a făcut consiliu special pentru ca Jador să nu vină acolo. Ce vreau eu să spun… Oricum nu o să mai vin acolo, în oraşul Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt nişte oameni… da, sunt ...…şi mă bucur că sunt… am făcut o facultate, domnul primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador…



Sper ca oamenii din Timişoara care discriminează .... sau un gen muzica... nu ştiu ce discriminează oamenii ăştia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal, needucaţia mea, poate am părut prea negru şi îi deranjează, pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, greşeli gramaticale, ritmul vă deranjează?”

Răspunsul lui Dominic Fritz pentru manelistul Jador

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, susţine că nu are nicio legătură cu anularea concertului de manele pe care Jador şi Ada Dau Moda ar fi trebuit să îl susţină la Filarmonica Banatul.

„Poate şi eu doresc să joc fotbal în Arena Naţională, dar asta nu înseamnă că vând bilete”

“Filarmonica Banatul, deşi în subordinea Consiliului Local Timişoara, are personalitate juridică proprie şi directorul este perfect capabil să ia decizii. Din câte am înţeles din presă, domnul a început să vândă bilete pentru un spaţiu pentru care nu avea contract.

Poate şi eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Naţională, dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo şi să mă plâng de discriminare când acest lucru nu este posibil“, a transmis Dominic Fritz.

Foto Facebook