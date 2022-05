James Corden renunță la emisiunea “Late Late Show” după opt ani

Comedianul și actorul britanic James Corden a anunțat că va renunța anul viitor la rolul de prezentator al emisiunii “The Late Late Show”.

James Corden a anunțat că va renunța anul viitor să mai prezinte show-ul “The Late Late Show”. Acesta a dezvăluit că este cea mai grea decizie pe care a fost nevoit să o ia vreodată.

„Nu am văzut niciodată show-ul ca destinație finală. Mereu am vrut să-mi placă s-o fac și cred cu adevărat că peste un an va fi un moment bun pentru a mă muta și a vedea ce altceva pot descoperi”, a declarat acesta potrivit BBC.

James Corden prezintă show-ul din 2015 și a preluat rolul de prezentator al talk-show-ului de noapte de la comedianul și actorul Craig Ferguson.

