Jane Seymour, destăinuiri dureroase despre divorțurile prin care a trecut. De ce a fost părăsită de cei patru soți

Jane Seymour se apropie cu pași repezi de 70 de ani, dar arată impecabil! Actrița celebră pentru rolul din "Dr. Quinn" pare să fi găsit elixirul tinereții. Însă nu doar în materie de frumusețe poate da sfaturi, ci și în materie de divorțuri pentru că are nu mai puțin de patru la activ.

Actrița a făcut câteva mărturisiri în cel mai nou interviu pe care l-a oferit revistei People. Jane Seymour a vorbit despre proiectele sale de viitor, statutul de sex-simbol, dar și despre bărbații din viața ei.

Jane Seymour a fost căsătorită de patru ori

Vedeta de la Hollywood a fost căsătorită de patru ori până acum. În 1971 a spus “Da!” alături de regizorul de teatru Michael Attenborouh. Doi ani mai târziu au divorțat. A urmat scriitorul Geoffrey Planer în 1977, însă căsnicia lor a durat doar un an.



Jane Seymor și David Flynn au împreună doi copii (Foto: Getty Images)

Cu David Flynn a făcut nuntă în 1981. Căsnicia actriței cu afaceristul american a durat 11 ani și din ea au rezultat doi copii: Katherine și Sean. La un an de la divorțul de Flynn, Jane s-a căsătorit cu actorul James Keach. Cei doi au divorțat în 2015 și au împărțit custodia gemenilor John și Kristopher.

Jane Seymour și James Keach au divorțat după 22 de ani (foto: Getty Images)

“Cu cât accepți mai repede, cu atât este mai bine. Și apoi când te uiți în jur și vezi cu ce probleme se confruntă alți oameni îți dai seama că ceea ce ai tu este nimic în comparație cu provocările prin care trec alții”, a spus Jane atunci când a fost întrebată cum a trecut peste despărțiri, potrivit People.





Toți cei patru soți au înșelat-o

Actrița a mai spus că nu are ce să își reproșeze și că tot acest proces a fost unul dureros. “Întotdeauna am făcut tot ceea ce am putut mai bine. Mi-am dus copiii peste tot în lume de câte ori lucram, i-am luat cu mine pe platourile de filmare. Am reușit cumva să jonglez cu asta. Am fost căsătorită cu bărbați care aveau diferite probleme, dar niciodată nu am pus eu punct căsniciilor. Ei au făcut-o, găsindu-și pe altcineva!”, a mai spus actrița pentru People.

Jane Seymour are agenda încărcată anul acesta: “lucrez la atât de multe filme în acest moment. Chiar mi se pare incredibil”. Actrița care va împlini 70 de ani în 15 februarie a mai declarat că pentru ea vârsta este doar un număr: “niciodată nu m-am simțit mai bine și mai sănătoasă ca acum!”.



Câștigătoarea premiului Emmy are grjă de tenul ei, mănâncă sănătos și face plimbări lungi pe plajă. Actrița se ocupă și de fundația sa "Open Hearts", al cărei obiectiv este acela de a ajuta oamenii aflați în diferite dificultăți.

