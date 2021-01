Jared Leto și-a rătăcit statueta Oscar pe care a câștigat-o în 2014. „Nu e ceva ce ai arunca la gunoi”

Un premiu Oscar a obținut Jared Leto în cariera lui de actor, însă statueta cu care a plecat acasă în 2014 este de negăsit. Starul din „Dallas Buyers Club” a dezvăluit că ar fi fost victima unui furt din locuințe.

Jared Leto a fost în culma fericirii în 2014, când a câștigat premiul Academiei Americane de Film pentru rolul secundar din Dallas Buyers Club. În acel an, Matthew McConaughey s-a ales cu premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, însă el a avut mai multă grijă de statueta lui.

Invitat în emisiunea The Late Late Show with James Corden, Jared Leto a dezvăluit că nu mai știe nimic de Oscarul său de circa trei ani. „Am aflat că lipsește de trei ani. Nu știam asta – nu cred că cineva a vrut să-mi spună”, a declarat actorul, precizând că statueta i-ar fi putut fi sustrasă în timp ce se muta în Los Angeles.

„Cred că e foarte probabil, nu e ceva ce lumea ar arunca, din greșeală, la gunoi”, a mai spus actorul.

Statuete Oscar dispărute sau furate

Există o piață neagră de stauete rătăcite sau furate, de care autoritățile au aflat când le-au găsit scoase le licitație.

Actrița Frances McDormand este una dintre păgubite. Ea a fost recompensată cu o statuetă Oscar pentru rolul din Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, însă premiul ei a fost furat în timpul petrecerii organizate la finalul galei din 2018. Hoțul a fost prins și arestat.

În 1991, actrița Whoopi Goldberg a câștigat al doilea premiu Oscar, pentru filmul Ghost. În 2002, ea a returnat statueta Academiei Americane de Film pentru servicii de curățare și întreținere (care sunt frecvente). Statueta a dispărut pe drumul de livrare către actriță, însă a fost găsită într-un coș de gunoi din aeroportul din Los Angeles.

Angelina Jolie s-a ales cu un Oscar în 2000 pentru rolul ei din Girl Interrupted și i-a cedat mamei ei statueta, pentru păstrare. Însă, în 2007, când mama ei a murit, distincția s-a pierdut definitiv.

Marlon Brando a pierdut ambele statuete Oscar pe care le-a primit în timpul vieții, pentru filmele On the Waterfront și The Godfather. În 1973, când a fost recompensat pentru filmul Nașul, actorul a refuzat distincția din cauza modului în Hollywood-ul îi trata pe actorii afro-americani. Brando nu și-a amintit niciodată dacă Academia de Film i-a mai trimis sau nu statueta acasă, scrie screenrant.com.

