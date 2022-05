Jason Momoa, în mijlocul unui scandal în Italia. Ce a făcut în Capela Sixtină de i-a revoltat maxim pe italieni

Jason Momoa s-a trezit, fară să își dea seama, în mijlocul unui scandal în Italia. Aflat în Roma pentru filmările Fast X, actorul a creat controverse dup ace a postat câteva imagini pe internet.

Momoa a luat o pauză de la filmări săptămână trecută și a vizitat Vaticanul și Catedrala Sfântul Petru. Actorul a încălcat regulile și asta i-a supărat pe italieni, dar și pe alți turiști: a filmat și a pozat în interiorul Capelei Sixtine. Acest lucru este interzis, iar italenii s-au revoltat pe rețelele de socializare că lui Momoa i s-ar fi aplicat un tratament preferențial.

"Noi nu putem face poze, dar vedetele da. Nu am nimic împotriva lui Jason, îl ador, dar nu e corect", i-a comentat un fan la pozele de la Vatican. "Deci îi lasă pe faimoși și bogați să facă asta, dar pe noi, țăranii, nu. E un loc minunat Jason. Bucură-te de fiecare clipă în Roma", a mai scris altcineva.

Momoa nu a șters fotografiile, dar a făcut un filmulet la bustul gol, transpirat în sala de fitness, în care își cere scuze pentru faptele sale…

“Am arătat respect când am fost acolo și am cerut permisiunea să fac asta. Nu aș face niciodată ceva care să jignească cultura unui popor. Dacă am făcut asta, îmi cer scuze. Am plătit pentru turul privat și am făcut o donație semnificativă bisericii”, a spus Momoa.