Jason Momoa, reacții controversate pe net după ce a apărut într-o reclamă în pauza Super Bowl

Jason Momoa a fost văzut de aproape o sută de milioane de telespectatori în pauza finalei Super Bowl într-o reclamă care a stârnit o mulțime de controverse pe internet. În vreme ce unii au găsit-o amuzantă, alții au fost oripilați să îl vadă pe “cel mai sexy bărbat din lume” în această ipostază :)

Încă o data expresia “nu poți mulțumi pe toată lumea” se dovedește cât se poate de adevărată. Jason Momoa i-a amuzat fanii săi în reclama la Rocket Mortgaje. Clipul începe cu Momoa care ajunge la el acasă, acest “sanctuar” unde se simte cel mai bine și unde poate fi el însuși. Apoi urmează partea pe care unii au găsit-o amuzantă, iar alții… greu de suportat ") Sex simbolul începe să își sfâșie efectiv mușchii de pe brațe și abdmen, iar la final rămâne și fară par, cu chelie :)

“Vă rog să nu mai difuzați niciodată reclama asta”, a scris revoltată o fană, care nu vrea să îl vadă pe Momoa decât în ipostaza de sex simbol.

“Vănzâdu-l pe Jason Momoa transformandu-se într-un chitarist schilod și chelios e în același timp deranjant și încântător. Nu e rău pentru o companie de credite ipotecare”, a mai scris cineva.

“Copilul meu după ce a văzut reclama cu Momoa: “Acum arata ca tine”, a fost o altă reacție.

Why does ugly Jason Momoa look like my dad in the 80s ???????? pic.twitter.com/KDDPJbhgCU