Jason Statham, așa cum rar poate fi văzut în public. Durul de la Hollywood a ieșit cu familia la plimbare

Jason Statham profită de perioada liberă cauzată de pandemia de noul coronavirus, ocazie cu care petrece cât mai mult timp alături de familia lui.

Actorul a fost surprins de paparazzi în timp ce se plimba cu micuțul Jack, împreună cu Rosie. Îmbrăcați lejer, cei trei au petrecut timp de calitate și s-au relaxat.

Considerat unul dintre cei mai duri actori de la Hollwood, starul de 53 de ani se transformă radical atunci când este în preajma băiețelului său și intra perfect în rolul de tătic.

Jason Statham are o relație de peste 10 ani cu Rosie Huntington-Whiteley, cei doi logodindu-se la începutulul anului 2016. Împreună au un băiețel, pe Jack, de trei ani.

Modelul, care a împlinit de curând 33 de ani, a povestit despre începutul relației cu celebrul actor, dar și despre planurile pe care le au pentru viitor.

”Ne-am întâlnit la o petrecere în Londra, în 2009! A fost chimie instant. Suntem norocoși să petrecem acest timp împreună.”, a mărturisit Rosie.

“Oamenii spun că suntem un cuplu discret, iar eu mă gândesc dacă este așa. Pur și simplu am întâlnit pe cineva și ne-am îndrăgostit și suntem împreună. Este ceva normal, este viața mea de acasă.”,a mai spus Rosie, lăsând să se înțeleagă faptul că nu îi este întotdeauna comod că viață lor să fie publică și că se consideră cât se poate de independentă.

