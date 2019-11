Jason Statham, în urmă cu 30 de ani. Cum arăta actorul când era înotător

Jason Statham este una dintre cele mai cunoscute vedete la nivel internațional, rolurile din "Lock, Stock and Two Smoking Barrels", "The Italian Job", "Snatch", "Mean Machine", "The Expendables" și "Fast and Furious" transformându-l într-un adevărat star.

Jason Statham este considerat unul dintre cei mai duri actori de la Hollywood. Înainte de a deveni o celebritate, Jason era mai puțîn musculos și avea mult mai mult par pe cap, puțini fiind cei care îl știu în această ipostază.

Statham nu s-a dovedit a fi un bun săritor în apă, carieră pe care a urmat-o în tinerețe, însă a devenit unul dintre cele mai mari staruri de cinema din Cetatea Filmului. Mai jos este un videoclip cu săritura lui Jason Statham de la Jocurile Commomwealth-ului organizate în anul 1990, în Auckland ( Nouă Zeelandă).

Pe lângă succesul de pe plan profesional, starul de la Hollywood se poate mândri și iubita sa, acesta trăind o frumoasă poveste de dragoste de nouă ani cu Rosie Huntington-Whiteley. Logodnica lui este unul dintre cele mai apreciate modele internaționale, care a reușit să dea lovitura și în lumea filmului.

Fotomodel britanic și femeie de afaceri, Roșie a mărturisit că Jason se trezește cu drag în fiecare dimineață la ora 5.00 și își face „datoria de tată”, iar pe ea o lasă să mai doarmă o oră. Cei doi au împreună un băiețel în vârstă de 2 ani, care are nevoi dintre cele mai variate dimineața devreme: un scutec nou, o gustare de lapte praf sau, poate, puțînă atenție.

Ultimul film în care a jucat Jason Statham a fost alături de Dwayne Johnson, în Hobbs and Shaw, fiind un subcapitol din celebra franciză Fast and Furious. Producția a avut încasări de peste 60 de milioane de dolari în primul weekend de lansare.

Foto Capturi YouTube, Gettyimages