Jean Paler este în continuare internat în spital! Noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu mă simt bine!”

Jean Paler trece prin clipe extrem de grele, după ce în urmă cu doar câteva săptămâni, a ajuns la spital! Actorul a suferit o criză cardiacă în timp ce susținea un spectacol pe litoral, iar de atunci starea sa de sănătate este din ce în ce mai proastă.

Jean Paler este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România. Acesta are o carieră absolut impresionantă, de-a lungul timpului aducând zâmbete pe buzele spectatorilor săi. La vârsta de 70 de ani, celebrul actor continua să își bucure fanii, iar vara aceasta a mers pe litoralul românesc pentru a susține mai multe momente artistice.

În timpul unui act artistic desfășurat pe o scenă de pe litoral, Jean Paler a suferit o criză cardiacă și a ajuns de urgență la spital. Cu toate că actorul știa că are probleme cu inima, a sperat ca de această dată să nu fie nevoie de multe proceduri medicale. Din păcate însă, inevitabilul s-a produs, iar artistul se află în continuare pe patul de spital, la Terapie Intensivă:

„Sunt în continuare la reanimare, la Terapie Intensivă! Nu mă simt bine deloc. Da, trebuie să mai stau în spital, dar nu știu cât! Medicii nu mă țin ei aici, ci mă ține boala. Familia mea a venit la mine, este lângă mine, nu sunt singur!”, a declarat Jean Paler pentru Click!

Nu este prima dată când Jean Paler trece prin astfel de momente. În anul 2012, actorul a suferit un preinfarct și a avut nevoie de montarea a 3 stenturi la inimă:

„Sunt cardiac cronic, operat. Acum am şapte stenturi și un defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist. Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut. În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a povestit Jean Paler la acea vreme.

Sursă foto: Jean Paler/Facebook

VEZI ȘI VIDEO