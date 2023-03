Jennifer Aniston a preferat să nu-și ascundă burtica. Actrița a purtat o rochie strânsă pe corp, la premiera filmului „Murder Mystery 2”, la Paris

Jennifer Aniston a strălucit, la propriu și la figurat, într-o rochie aurie, strânsă pe corp, la premiera filmului „Murder Mystery 2”, care a avut loc pe 16 martie, la Paris. Actrița a pozat, pe covorul roșu, la brațul lui Adam Sandler, cu care formează o echipă senzațională în producția proaspăt lansată.

Cunoscută deja pentru stilul ei rafinat, la 54 de ani Jennifer Aniston nu încearcă să-și ascundă rotunjimile corpului. Ba dimpotrivă, ea alege rochii simple și mulate din jerseu, cu bretele și aplicații strălucitoare. Se pare însă că, în ultimele luni, actrița a mai luat câteva kilograme în plus. Anul trecut, când a pozat pentru Allure, ea arăta mult mai slabă.

Joi seară, actrița a atras toate privirile și a fost prietenoasă cu fanii, acordându-le autografe. „Este superbă!”, „Este atât amabilă cu fanii ei!”, „Ca întotdeauna, o blondă foarte frumoasă”, „Wow, este atât de dulce”, sunt doar câteva comentarii ale admiratorilor la filmarea de mai jos.

Jennifer Aniston este îndrăgită de public pentru diferitele sale roluri în comedii romantice, precum: „Just Go with It”, „The Bounty Hunter”, „Marley & Me” și altele.







Citește și: Jennifer Aniston, cele mai sexy apariții ale vedetei pe covorul roșu



Sursă foto: Getty Images, Instagram

Vezi și: Ținuta, la control!