Jennifer Lopez, în costum de baie la 50 de ani. Cum arată diva latino

La 50 de ani, Jennifer Lopez arată chiar mai bine ca la 30! Diva latino și-a etalat trupul de zeiță pe rețelele de socializare, iar fanii au fost impresionați.

Jennifer Lopez și-a făcut cel mai sexy selfie din 2020! Artista s-a fotografiat în oglindă într-un costum de baie alb, mandrindu-se cu trupul său perfect.

Diva latino a lucrat intens la sala pentru rolul de stripteuză din filmul Hustlers, acolo unde și-a arătat și talentele de dansatoare la bară. J Lo are un corp super tonifiat și se laudă cu un abdomen cu pătratele.

Jennifer Lopez a impresionat de curând cu forma sa fizică excepțională la show-ul pe care l-a făcut la finala Super Bowl din acest an.

Jennifer Lopez pare că nu a îmbătrânit nici măcar un an de pe vremea când rupea topurile cu “Jenny from the Block”. Dacă despre alte vedete se mai zvonește că s-au operat, pus silicoane, botox sau acid hialuronic, în ceea ce o privește pe ea este un mister total! La 50 de ani arată senzațional și… natural. Dacă s-a operat, nimeni nu știe. Și nici nu se vede.

Jennifer Lopez ți-a deschis sufletul pentru Vanity Fair, admițând că și-ar dori o viață mai simplă și mai sănătoasă. Actrița de 50 de ani a mărturisit că a cochetat multă vreme cu ideea de a se muta din Statele Unite ale Americii într-un loc în care viața are altă valoare și unde timpul curge altfel.



„Mi-ar plăcea să trăiesc altundeva decât în Statele Unite, într-un oraș mic din Italia sau în cealaltă parte a lumii, în Bali. Să găsesc un alt fel de viață, un pic mai simplă și mai organică și unde să pot folosi bicicleta, să cumpăr pâine, să o pun în coș, după care să merg să pun dulceață pe ea și să o mănânc și să pictez. Sau să stau într-un balansoar unde un măslin ori un stejar îmi oferă o priveliște frumoasă”, a dezvăluit actrița, care figurează pe coperta revistei alături de Renee Zellweger și Eddie Murphy.

În prezent, Jennifer Lopez deține locuințe de lux în Miami, Bel Air (Los Angeles) și New York, fiecare evaluate la milioane de dolari. La sfârșitul anului trecut, J Lo avea o avere estimată la 400 de milioane de dolari.