Jennifer Lopez s-a filmat în costum de baie, iar fanii au fost impresionați de cât de bine arată la 50 de ani

Să arați la 50 de ani ca Jennifer Lopez este un lucru aproape SF pentru multe dintre noi. Diva latino pare că a descoperit elixirul tinereții: arată la fel, sau poate chiar mai bine, ca în urmă cu 20 de ani.

După un 2019 excepțional, în care a fost în centrul atenției non stop, mai ales cu lansarea Hustlers și nominalizarea la Globurile de Aur și un start de 2020 spectaculos cu prestația de la Super Bowl, Jennifer Lopez și-a luat o binemeritată vacanță.

Aflată la Miami, diva latino s-a filmat la plajă într-un costum sexy alb. Artista își etalează trupul sexy în fața camerei de filmat și decolteul natural. Accesorizata cu o pălărie cu boruri largi, ochelari de soare și bijuterii, J Lo zâmbește seducător fanilor ei.

Jennifer Lopez pare că nu a îmbătrânit nici măcar un an de pe vremea când rupea topurile cu “Jenny from the Block”. Dacă despre alte vedete se mai zvonește că s-au operat, pus silicoane, botox sau acid hialuronic, în ceea ce o privește pe ea este un mister total! La 50 de ani arată senzațional și… natural. Dacă s-a operat, nimeni nu știe. Și nici nu se vede.

