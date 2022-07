Jennifer Lopez și Ben Affleck sunt, în sfârșit, soț și soție. „Am reușit!

La 20 de ani după prima lor logodnă, cei doi au spus „Da“ în Las Vegas.

Au așteptat acest moment două decenii și, tocmai pentru a nu mai lăsa nimic să stea în calea fericirii lor, au ajuns să se căsătorească… pe repede înainte. Căci Jennfier Lopez și Ben Affleck au ajuns să-și promită dragoste veșnică într-o micuță capelă din Las Vegas, fără sute de invitați și fără tam-tamul mult-așteptat de la o ceremonie nupțială între două vedete de talia lor.

Îmbrăcați amândoi în alb, el cu un sacou cu trandafir la rever, iar ea într-o rochie simplă, fără mâneci, cu părul lăsat liber pe umeri, cu bucle în cascadă și un voal classic, Ben Affleck și Jennifer Lopez au avut parte de momentul lor unic, departe de zgomotul lumii și de blițurile nesuferite ale paparazzilor, la trei luni de la logodna lor cu repetiție.

Totuși, cei de la „Hollywood Reporter“ au „mirosit“ că sunt pe cale să se căsătorească, după ce au aflat că cei doi au primit certificatul în baza căruia se putea căsători, în următoarele 12 luni, pe teritoriul statului Nevada. Și, vigilenți, au stat pe urmele lor. Între timp, însă, cei doi își pregăteau deja ținutele și verighetele.

Vestea a fost confirmată de artista în vârstă de 52 de ani în newsletterul trimis de blogul său oficial, On The JLo, în care a împărtășit detalii despre nunta lor intimă, organizată la Little White Wedding Chapel.

„Am reușit. Dragostea e frumoasă. Iubirea este bunătate. Și se dovedește că dragostea are răbdare. Douăzeci de ani de răbdare“, a scris ea în postarea ei, pe care a semnat-o „doamna Jennfier Lynn Affleck“.

Nota a fost completată cu instantanee și videoclipuri cu cei doi pregătindu-se pentru marele moment.

Jennifer Lopez a mai fost căsătorită cu Ojani Noa (1997-1998), Cris Judd (2001-2003) și Marc Anthony (2004-2014). Ben Affleck a fost căsătorit o singură dată, cu actriță Jennifer Garner, din 2005 până în 2018.

FOTO: On The JLo