Jessica Alves, mutilată de intervențiile estetice. Imaginea care i-a șocat pe internauți

Jessica Alves a împărtășit pe Instagram imagini șocante cu operația ei estetică eșuată, după ce o plimbare până la salonul de frumusețe a lăsat-o cu o gaură în bărbie.

Jessica, în vârstă de 37 de ani a recunoscut că voia să-și facă bărbia mai ascuțită după ce a văzut alți oameni trecând prin aceeași procedură.

La doar câteva săptămâni de la injectarea fillerului facial, Jessica a observat că forma bărbiei ei se schimbă și că aceasta s-a infectat.

"Cu trei luni în urmă m-am dus la un salon de înfrumusețare din Essex pentru face sprâncene false. Cât am fost acolo, am observat că diverse fete își injectau filler în buze și bărbii. Mi-au plăcut rezultatele lor așa că am întrebat dacă mi se poate face bărbia mai ascuțită. Femeia care a făcut injectarea abia își terminase stagiul de pregătire, aceasta injectându-mi un mililitru de substanță în bărbie. După câteva săptămâni am zburat până în Brazilia și am observat că forma feței mele se schimbă. Am făcut o infecție, iar fillerul a inceput să se scurgă, lăsând în urmă o gaură adâncă în centrul bărbiei mele."

Celebritatea a apelat la aceeași procedură și pentru picioarele ei, iar rezultatul a fost la fel de dezastruos: "Picioarele mele se umflaseră așa tare și aveam dureri."

Jessica a dezvăluit că medicii din Londra nu au putut să o ajute cu problema ei, așa că s-a dus în Istanbul în speranța că va găsi pe cineva să-i rezolve problema.

Medicii turci s-au dovedit depășiți de situație, precum a dezvăluit aceasta: "M-am întâlnit cu cinci medici și nu m-au putut ajuta. Nu știau cum să îmi scoată fillerul din picioare sau cum să-mi închidă gaura din bărbie."

Jessica spune că această experiență i-a dat o stare emoțională proastă deoarece se îngrijoreză că lumea va crede că ea este dependentă de operații estetice, deși ea susține că nu este.

"Am făcut aceste operații din motive de sănătate în plus, sunt încă în tranziție de la bărbat la femeie, așa că încă câteva operații vor fi necesare pentru a-mi perfecționa aspectul feminin."

Jessica, cunoscută și ca păpușa umană Ken, Rodrigo Alves, a cheltuit mai mult de 600.000 de lire pe operații estetice, luând decizia de a tranziționa de la bărbat la femeie anul acesta.

Recent, aceasta a trecut prin operații de feminizare facială, operații de mărire a sânilor și operații de augmentare a posteriorului.