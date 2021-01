Joe Biden a dansat cu nepotul în brațe la concertul de inaugurare. Micuțul Beau a furat toate privirile

Miercuri seara, președintele a dansat cu el în brațe, după piesa ”Lovely Day”, spre încântarea celor din jur. Puțin mai devreme, bebelușul a fost prezent pe scenă cu părinții săi, pentru a urmări jurământul bunicului.

President Joe Biden Cuddles and Dances With Grandson Beau in Must-See Inauguration Day Moment https://t.co/h1pRP2Si0Q

Vezi aici video cu președintele și nepotul lui:

Lady Gaga sings the US national anthem at the inauguration ceremony for Joe Biden and Kamala Harrishttps://t.co/rkHtZRRNH2 pic.twitter.com/GVvXy1QJ1d