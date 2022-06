Johnny Depp a câștigat procesul cu Amber Heard și va primi despăgubiri uriașe

Johnny Depp a acuzat-o pe Amber Heard de defăimare și a dat-o în judecată, cerând daune de 50 de milioane de dolari. La rândul ei, actrița l-a dat în judecată pe Depp, tot sub acuzația de defăimare, cerând daune de 100 de milioane de dolari.

Atât Johnny Depp, cât și Amber Heard susțin că au suferit prejudicii de imagine, au pierdut roluri și onorarii de milioane de dolari în urma declarațiilor reciproce care au apărut în presa din toată lumea.

Procesul dintre cei doi a durat nu mai puțin de șase săptămâni, timp în care jurații au ascultat mărturiile unor experți în domeniul entertainmentului sau rețelelor sociale, rude, prieteni, apropiați, foști angajați sau medici.

Jurații au stabilit că și Amber Heard, și Johnny Depp se fac vinovați de defăimare, drept urmare trebuie să achite daune de milioane de dolari. Instanța a decis că Depp trebuie să primească de la fosta soție 10 milioane de dolari daune morale și 5 milioane de dolari daune materiale.

Totodată, Amber Heard va primi 2 milioane de dolari daune morale, însă niciun cent sub formă de daune materiale.

Amber Heard s-a declarat dezamăgită de verdict: „Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima zdrobită că muntele de dovezi încă nu a fost suficient pentru a rezista puterii, influenței și influenței disproporționate ale fostului meu soț”, a spus actrița, conform CNN.

Vezi primele declarații ale lui Johnny Depp!

Vezi mai jos momentul verdictului!



BREAKING NEWS: Johnny Depp has won his US lawsuit against his ex-wife Amber Heard after a jury ruled a 2018 article Washington Post article was defamatory.

He has been awarded $15m by the court.

Live: https://t.co/ZxyXggushn

???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/yVqHvjKAqz