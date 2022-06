Johnny Depp era la cârciumă în ziua în care s-a dat verdictul în procesul cu Amber Heard

Johnny Depp a câștigat procesul cu Amber Heard, însă a fost atât de interesat de verdict încât a fost la mii de mile distanță de tribunal. Actorul a fost surprins într-un pub din Newcastle, Anglia, petrecând cu fanii.

Johnny Depp era la cârciumă în ziua verdictului procesului cu Amber Heard, la mii de kilometri distanță de tribunalul din Fairfax, Virginia. Un purtător de cuvânt al actorului a confirmat că starul se afla în pub-ul The Bridge Tavern, din Newcastle în ziua în care jurații au pronunțat verdictul în procesul de defăimare intentat fostei soții. Află câți bani trebuie să primească Johnny Depp de la Amber Heard!

Johnny Depp a petrecut cu fanii săi din nordul Angliei, după ce anterior cântase alături de un prieten în concertele susținute de acesta în insulă.

Actorul a fost surprins la masă cu câțiva apropiați, manageri muzicali și fani.

Într-un clip video, actorul este văzut dând mâna cu admiratorii săi, în timp ce este însoțit de bodyguarzi la ieșirea din local.

Johnny Depp was seen leaving The Bridge Tavern pub in Newcastle just before the conclusion of his legal battle with his ex-wife.https://t.co/gY1VJo4j8g pic.twitter.com/FBHjgw7jdj