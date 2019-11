Johnny Depp face un musical despre Michael Jackson, din perspectiva mănușii Regelui pop

De parcă n-ar avea oricum destule probleme legale, Johnny Depp se pregătește să pună în scenă un proiect neautorizat și complet neortodox.

Conform Page Six, Johnny Depp este hotărât să producă un nou musical, despre viața lui Michael Jackson, povestită din perspectiva mănușii starului pop.

Citește și: Cum arăta dormitorul lui Michael Jackson în ziua morții sale

Spectacolul, intitulat ”For The Love Of A Glove: An Unauthorized Musical Fable About The Life Of Michael Jackson, As Told By His Glove”, a fost scris și conceput de Julien Nitzberg și va debuta pe 25 ianuarie, în Los Angeles, California.

Musicalul, care este descris drept ”o trecere în revistă a ciudatelor întâmplări care l-au modelat pe Michael și a scandalurilor care i-au pătat reputația”, va avea parte atât de actori cât și de păpuși în mărime naturală care îi reprezintă pe Jackson și pe frații săi și chiar pe cimpanzeul Bubbles.

Julien Nitberg spune că ideea i-a venit acum 17 ani. ”Am susținut întodeauna că toate lucrurile rele de care a fost acuzat Michael au fost cauzate de mănușa lui, care în realitate era un extratrestru venit din spațiu și se hrănea cu sânge de virgin. Așa că m-am gândit să fac un musical pe tema asta”.

Depp, care oricum se află în litigiu cu fosta sa soție, Amber Heard, riscă acum să intre, cu acest proiect controversat, în alte necazuri de ordin legal.

Foto: Getty

Vezi și: Profil de celebritate - Johnny Depp