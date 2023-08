Jurnalistul Gelu Chelu, celebru pentru că se pozează cu vedetele, este la spital, în comă indusă. ”Să ne rugăm”

În acest moment, jurnalistul Gelu Chelu, care și-a făcut un renume din faptul că are poze cu vedetele din România și nu numai, de-a lungul unei cariere de 30 de ani în presă, este internat în spital.

Anunțul a fost făcut de o prietenă a jurnalistului, pe contul personal de Facebook. Fără să precizeze exact ce s-a întâmplat, aceasta a menționat că Gelu nu este conștient, fiind în comă indusă.

”Jurnalistul Gelu Gheorghe Chelu, prietenul meu bun si coleg de presa al multora dintre cei din lista mea trece printr-o mare cumpana!

Imi este foarte greu sa scriu despre asta, dar daca tot s-a dus vorba, sper ca toata energia buna sa fie orientata in aceste zile spre el. Fara sa intru in detalii despre starea lui de sanatate, va rog, rugati-va pentru Gelu, un om bun, care a sprijinit multi oameni de-a lungul anilor in media si merita sa isi revina.

Familia este alaturi de el la spital, el nu este constient, fiind in coma indusa, iar prietenii apropiati suntem si noi cu sufletul alaturi si avem speranta ca este doar o perioada oribila din care isi va reveni.

Hai, Gelu, ca poti!!! Am mare incredere in tine”.

Și Dana Popa, o colegă de breaslă, a postat despre starea de sănătate a lui Gelu: ”Gelu Gheorghe Chelu te rog eu mult sa fii puternic si sa lupti, trebuie sa iti revii si sa te intorci la noi! Fara tine n-ar mai avea niciun farmec evenimentele mondene, esti cel mai cel!

Sa ne rugam pentru el, va rog, toti cei care il cunoastem. Gelu trece printr-o cumpana acum si trebuie sa ii transmitem toata energia noastra pozitiva, sa ne simta aproape de el! S-a internat pentru ceva si, din pacate, s-a intamplat altceva!

Este in coma indusa, la Spitalul Floreasca si asteptam vesti despre starea lui de sanatate.

Familia si prietenii se roaga pentru el! Cu totii speram sa ii fie bine si totul sa ramana un vis urat!

El isi iubeste meseria si vedetele! Cred ca e cazul sa ii demonstram cu totii acum ca nu e singur si sa il ajutam sa revina la noi!

Gelutzule, te rog, fa-te bine, ca avem treaba multa! Sa stii ca toata lumea intreaba de tine si te iubeste! Promit sa iti fac cozonacii d-aia buni cand ne vedem!”