Jurnalistul Martin Bashir se căiește pentru interviul infam cu Prințesa Diana. „Nu am vrut să-i fac rău”

Ultimul interviu acordat de Prințesa Diana, în 1995, a fost obținut prin „metode înșelătoare”, au stabilit șefii postului BBC. Jurnalistul Martin Bashir, care e subiectul unei anchete în Marea Britanie, a cerut să fie iertat pentru nesăbuința sa.

Într-un interviu acordat ziarului The Sunday Times, Martin Bashir spune că nu poate da timpul înapoi, dar regretă că a apelat la metode înșelătoare pentru a obține interviul cu Prințesa Diana . În 1995, interviul a fost urmărit de peste 23 de milioane de telespectatori și i-a adus lui Bashir un premiu BAFTA.

Însă, jurnalistul britanic consideră că opera sa nu a făcut răul de care este acuzat.

„Niciodată nu am vrut să-i fac rău Prințesei Diana și nici nu cred că am făcut asta. Tot ce am făcut din punct de vedere jurnalistic a fost așa cum ne-am dorit, de la momentul în care ea a vrut să alerteze Palatul, până când a fost difuzat și până la conținutul său”, spune Bashir.

Harry și William, reacții tăioase la 26 de ani după interviu

Fiii Prințesei Diana, Harry și William, au lansat acuzații fără precedent la adresa jurnalistului, pe care l-au făcut responsabil de divorțul părinților lor și, mai târziu, de moartea mamei lor.

„Cred că modul înșelător în care a fost obținut interviul a influențat substanțial ce a spus mama mea. Interviul a contribuit major la înrăutățirea relației dintre părinții mei și, de atunci, i-a rănit pe mulți alții. Îmi provoacă o tristețe de nedescris să știu că eșecurile BBC au contribuit semnifcativ la frica, paranoia și izolarea ei, de care îmi amintesc din acei ultimi ani cu ea”, a spus Prințul William într-o declarație publică.

În interviul din 1995, Lady Di a dezvăluit, printre altele, că Prințul Charles o înșală cu Camilla Parker-Bowles. Declarația sa a dinamitat viața de la Curte și l-a determinat pe Charles să ceară divorțul.

Martin Bashir și-a cerut scuze în fața celor doi copii ai Prințesei, William și Harry, însă ele nu-l vor putea scăpa de o eventuală condamnare.

Jurnalistul a recunoscut că a falsificat documente bancare pentru a-i arăta Prințesei Diana că oameni din anturajul ei sunt plătiți de ziare pentru a dezvălui aspecte din viața ei. Mai mult, Bashir a mințit-o că are telefoanele ascultate, pentru a o convinge să vorbească despre viața plină de restricții și presiuni de la Curte.

În replică, Bashir spune că zvonuri referitoare la ascultarea telefoanelor au apărut cu mult timp înainte de interviul său.

„Chiar și la începutul anilor '90, au existat povești și apeluri telefonice înregistrate în secret. Nu eu am fost sursa acestora”, a mai spus jurnalistul.

Fotografii: Getty Images

