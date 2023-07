Kamara a trecut printr-o operație după participarea la Survivor. Artistul trebuie să respecte reguli importante pentru recuperarea sa

După ce s-a întors din Republica Dominicană, unde a participat la Survivor România 2023, Karama a luat o decizie importantă pentru sănătatea lui. Solistul de la Alb Negru s-a internat în spital, la recomandarea medicilor, pentru o intervenție chirurgicală.

Într-un interviu pentru click.ro, artistul a povestit cu ce problemă de sănătate s-a confruntat și ce reguli trebuie să respecte după operație, pentru a se reface complet.

„Sunt bine, îmi revin ușor-ușor, că după „Survivor" am făcut și o operație de blefaroplastie, pentru că aveam niște pungi foarte mari sub ochi. Am făcut asta la doctorul Pascal Dameh, care-mi e prieten. Și am avut încredere în el, înainte de toate, și știu că e un profesionist desăvârșit.(...) Mi-am scos pungile de sub ochi și pielița de deasupra, care cade. Cumva, îmi oprea vederea periferică, ceea ce îmi permite acum să văd mai bine în lateral. Și plus, nivelul estetic. Ideea este că totul decurge bine. Trebuie să mă dau cu cremă solară timp de un an, cu cremă cicatrizantă timp de trei luni. Să port ochelari o lună jumate. Eu respect toate lucrurile astea și îmi este foarte bine”, a povestit Kamara.

Cântărețul a postat recent și o fotografie în care se pot observa schimbările. El a pozat alături de Gabriella Nastas, la petrecerea de ziua ei.



Sursă foto: Instagram/ Kamara

